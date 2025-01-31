قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"كلنا معاك يا سيسي".. آلاف المصريين يحتشدون أمام معبر رفح رفضا للتهجير
من رفح إلى العالم: التهجير خط أحمر.. التفاف تاريخي لدعم القضية الفلسطينية
الذهب يسجل أفضل أداء شهري منذ مارس 2024
التموين تبدأ الصرف غدًا.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025
مصطفى شعبان يعلن وفاة شقيقه الأصغر
من معبر رفح.. المعارضة المصرية تصطف لمواجهة التهجير| صور
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد اللغة الإنجليزية ورابط التقديم
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتوجه رسائل قوية للعالم
بعد إغلاق شارع الهرم 6 سنوات.. ازاي تروح ميدان الجيزة والبحر الأعظم
الشيخ أحمد فرماوي: التوبة وصيام النوافل من أحب الأعمال في شهر شعبان
الخارجية: الرئيس السيسي يدعو نظيره اللبناني لزيارة القاهرة
شهيدان و10 مصابين في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة عرفة تكشف عن شخصيتها في مسلسل “وتقابل حبيب” رمضان 2025

منة عرفة
منة عرفة
شروق سلامة
×

كشفت الفنانة منة عرفة عبر حسابها على إنستجرام عن شخصيتها في المسلسل الرمضاني “وتقابل حبيب”، حيث نشرت البوستر الدعائي الخاص بها، معلقة:

“شهد منصور الرفاعي.. وتقابل حبيب رمضان 2025.”

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

المسلسل يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم:
    •    ياسمين عبد العزيز
    •    خالد سليم
    •    كريم فهمي
    •    إيمان السيد
    •    نيكول سابا
    •    أنوشكا
    •    حنان سليمان
    •    رشوان توفيق
    •    صلاح عبد الله
    •    محمود ياسين جونيور
    •    بدرية طلبة
    •    وعدد آخر من الفنانين

ويشهد العمل عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين، بالإضافة إلى الفنان كريم فهمي، وهو من إخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

الخلافات بين منة عرفة وإلهام شاهين

و بعد أكثر من عامين من التوتر والخلافات، يبدو أن الأزمة بين الفنانة منة عرفة والفنانة إلهام شاهين والنقيب الفنان أشرف ذكي وجدت طريقها نحو النهاية، حيث نشرت منة عرفة مؤخرًا عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي اعتذارًا رسميًا إلى كل من إلهام شاهين وأشرف ذكي، ما يعتبر خطوة مفاجئة تنهي الخلاف الذي شغل الأوساط الفنية لفترة طويلة.

شهدت الساحة الفنية المصرية في العامين الماضيين تصاعدًا مستمرًا في الخلافات بين منة عرفة وإلهام شاهين، وصولًا إلى تدخلات من بعض الشخصيات الفنية،  على الرغم من التصريحات المتتالية من الجانبين، استمرت الخلافات في الظهور، مما جعل هذا الأمر محط اهتمام الجمهور والمجتمع الفني على حد سواء.

 في خطوة غير مفاجأة، قررت منة عرفة تصفية الأجواء مع إلهام شاهين وأشرف ذكي من خلال نشر منشورات اعتذار على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة نهاية لفصل طويل من الجدل، وتشير التوقعات إلى أن هذا الاعتذار قد يكون بداية لفتح صفحة جديدة بين الأطراف المعنية.

منة عرفة الهام شاهين نقابل حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

الاهلي وبيراميدز

مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

الزمالك

شبانة يكشف عن صفقات الزمالك في يناير

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض

بعد تخطيه 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم يتراجع مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إصلاح ثغرة خطرة بتطبيق واتساب على هواتف آيفون.. وكل ما تريد معرفته عن تطبيق Deepseek المثير للجدل

السيارة كيا شوما

أرخص سيارة "أوتوماتيك" من كيا .. بحالة فبريكا | سوق المستعمل

تعرف على سعر ومواصفات Oppo A3

تعرف على سعر ومواصفات Oppo A3

بالصور

احترس.. زيت شهير في علاج الأمراض يسمم الكبد

زيت القرنفل
زيت القرنفل
زيت القرنفل

من غير مكرونة.. طريقة عمل سبانخ بالبشاميل

السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

فيديو

شمس جديدة

ظهور شمس جديدة صينية.. العلماء يكشفون ما سيحدث فى أواخر يناير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد