منة عرفة تكشف عن شخصيتها في مسلسل “وتقابل حبيب” رمضان 2025

كشفت الفنانة منة عرفة عبر حسابها على إنستجرام عن شخصيتها في المسلسل الرمضاني “وتقابل حبيب”، حيث نشرت البوستر الدعائي الخاص بها، معلقة:

“شهد منصور الرفاعي.. وتقابل حبيب رمضان 2025.”

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

المسلسل يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم:

• ياسمين عبد العزيز

• خالد سليم

• كريم فهمي

• إيمان السيد

• نيكول سابا

• أنوشكا

• حنان سليمان

• رشوان توفيق

• صلاح عبد الله

• محمود ياسين جونيور

• بدرية طلبة

• وعدد آخر من الفنانين

ويشهد العمل عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين، بالإضافة إلى الفنان كريم فهمي، وهو من إخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

الخلافات بين منة عرفة وإلهام شاهين

و بعد أكثر من عامين من التوتر والخلافات، يبدو أن الأزمة بين الفنانة منة عرفة والفنانة إلهام شاهين والنقيب الفنان أشرف ذكي وجدت طريقها نحو النهاية، حيث نشرت منة عرفة مؤخرًا عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي اعتذارًا رسميًا إلى كل من إلهام شاهين وأشرف ذكي، ما يعتبر خطوة مفاجئة تنهي الخلاف الذي شغل الأوساط الفنية لفترة طويلة.

شهدت الساحة الفنية المصرية في العامين الماضيين تصاعدًا مستمرًا في الخلافات بين منة عرفة وإلهام شاهين، وصولًا إلى تدخلات من بعض الشخصيات الفنية، على الرغم من التصريحات المتتالية من الجانبين، استمرت الخلافات في الظهور، مما جعل هذا الأمر محط اهتمام الجمهور والمجتمع الفني على حد سواء.

في خطوة غير مفاجأة، قررت منة عرفة تصفية الأجواء مع إلهام شاهين وأشرف ذكي من خلال نشر منشورات اعتذار على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة نهاية لفصل طويل من الجدل، وتشير التوقعات إلى أن هذا الاعتذار قد يكون بداية لفتح صفحة جديدة بين الأطراف المعنية.