قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرد من البيت الأبيض .. 5 أسباب تهدد بعزل ترامب
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث
الونش السبب | انفعال الدردير بعد الهدف الثاني لبيراميدز في الزمالك
انخفاض تاريخي في عدد المواليد بمصر لأول مرة منذ 15 عامًا
حنان مطاوع من معرض الكتاب : لا للتهجير .. وفلسطين للفلسطينيين
الثاني في شباك عواد| مصطفي فتحي يعزز تقدم بيراميدز أمام الزمالك
شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تدعو لتوخي الحذر
من أمام معبر رفح.. الفنان أحمد عبدالعزيز: نؤيد الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه
معاك يا ريس ولا للتهجير يتصدران قائمة الأكثر رواجا في أمريكا
قرارات عاجلة من رابطة الأندية بعد أحداث مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش
حريق في لانش سياحي قرب جزيرة سعدانة.. إنقاذ الطاقم بعد قفزهم في البحر
الهدف الأول | فيستون ماييلي يتقدم لبيراميدز في شباك الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تدعو لتوخي الحذر

شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة
يوسف أيمن
×

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في مختلف أنحاء مصر، مشيرة إلى طقس معتدل خلال النهار في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل ملحوظ ليصبح الطقس شديد البرودة على أغلب المناطق.

أمطار خفيفة ورياح نشطة

توقعت الهيئة احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

كما حذرت من نشاط ملحوظ للرياح في مناطق مثل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

دعت الهيئة إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تشكل شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أكدت الهيئة أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر ورياح شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر، ورياح تتراوح بين شمالية غربية وشمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.
  • الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.
  • أسوان: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

نصائح لمواجهة الطقس البارد

  • ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر.
  • الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.
  • متابعة التحديثات الجوية لتجنب الاضطرابات المحتملة.
مصر الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

صورة أرشيفية

وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM في مصر

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بعد قرار المركزي الأخير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات

سقوط امطار

الأرصاد عن حالة الطقس: سقوط أمطار علي هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

وزير الخارجيةالعراقي يستقبل السفير حسام زكي

وفد رفيع من الجامعة العربية يتابع استعدادات العراق لقمة القادة والزعماء العرب

غزة

منسقة السلام بالشرق الأوسط: شعرت بالعجز عند وصولي إلى غزة

محمد الضيف

بيان من حزب الله تعليقا على إعلان حماس عن استشهاد محمد الضيف

بالصور

أبو فيس.. علماء الفلك يحذرون من كويكب مدمر يهدد الأرض في هذا التوقيت

إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032

من أمام معبر رفح .. الشراقوة يقولوها قوية "لا التهجير" .. صور

الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح

ما هي أعراض الغيبوبة الكبدية ؟.. وطرق تجنبها والاسعافات الأولية لها

الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية

تؤدي للتسمم .. 5 أطعمة لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف

أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف
أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف
أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف

فيديو

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: تواجدي في سراب جاء صدفة | خاص

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد