شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تدعو لتوخي الحذر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في مختلف أنحاء مصر، مشيرة إلى طقس معتدل خلال النهار في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل ملحوظ ليصبح الطقس شديد البرودة على أغلب المناطق.

أمطار خفيفة ورياح نشطة

توقعت الهيئة احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما حذرت من نشاط ملحوظ للرياح في مناطق مثل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

دعت الهيئة إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تشكل شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أكدت الهيئة أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر ورياح شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر، ورياح تتراوح بين شمالية غربية وشمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

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