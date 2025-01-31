قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الزراعة على التهام أسد لحارس بحديقة الحيوان بالفيوم
المرصد السوري: الجيش التركي يشن غارات على حلب
متحدث حركة فتح: نقدر دعم مصر للفلسطينيين في ظل العدوان
القصة الكاملة لـ حادث أسد الفيوم.. ننشر صورة سعيد جابر عامل حديقة الحيوان
رئيس مركز القدس: المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار محفوفة بالمخاطر
لا تقلق من أمريكا هى اللي هتقلق| رسالة عاجلة من عمرو أديب للمواطنين
وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين.. تراجع كبيرة في أسعار الدواجن قبل رمضان
قرار عاجل من وزير الزراعة للسيطرة على أسعار البيض
حمادة عبد اللطيف: بيراميدز كان رحيما بالزمالك
أسوشيتد برس: ترامب يعتزم طرد العشرات من محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي
لأول مرة منذ إغلاقه في مايو 2024.. مصر تفتح معبر رفح لإدخال مصابي غزة
وزير أردني سابق: التهجير خط أحمر ومؤامرة على حساب الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عودة سياسات الحماية.. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي
×

في تصريح يعكس نهجه الاقتصادي الصدامي، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "حتمًا" سيفرض رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفقا لتصريحات أدلى بها نقلتها عنه وسائل اعلام أمريكية. 

ويأتي هذا الموقف في سياق رؤيته الاقتصادية القائمة على الحمائية التجارية، والتي طبّقها خلال ولايته السابقة عبر فرض تعريفات جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين.  

تصريحات ترامب، التي أطلقها مساء اليوم، تعيد إلى الأذهان التوترات التجارية التي سادت العلاقات بين واشنطن وبروكسل أثناء رئاسته الأولى، حين فرضت إدارته رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية.  

وإذا أعاد ترامب تفعيل هذه السياسة، فمن المتوقع أن تواجه الشركات الأوروبية تحديات جديدة في النفاذ إلى السوق الأمريكية، ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مضادة، ما يعني دخول الطرفين في جولة جديدة من الحرب التجارية، والتي قد تؤثر على الأسواق العالمية والاستثمارات العابرة للحدود.  

ويثير تهديد ترامب مخاوف في الأوساط الاقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي فرض رسوم جمركية جديدة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، ويؤثر على الأسعار والتضخم في كلا الجانبين لأن مثل هذه السياسات قد تعمّق الانقسامات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في أوروبا، مما يضيف بُعدًا جيوسياسيًا للأزمة المحتملة.  

ولم يصدر بعد رد رسمي من الاتحاد الأوروبي على تصريحات ترامب، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن بروكسل لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تنفيذ هذه التهديدات، بل قد تلجأ إلى إجراءات مماثلة لحماية مصالحها الاقتصادية.  

وتستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية المقبلة، يظل موقف ترامب من التجارة الدولية محط اهتمام واسع فيما ستشهده العلاقات الأمريكية الأوروبية من تصعيد جديد. 

ترامب الرسوم الجمركية الاتحاد الاوروبي الرئيس الامريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

معنى الإلحاد في أسماء الله

معنى الإلحاد في أسماء الله .. عالم أزهري يجيب

مصحف

رد قوي من رئيس جامعة الأزهر على كل من ينكر وجود الله

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشرح المعنى البلاغي في قوله تعالى: «يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً»

بالصور

لشهر رمضان.. طرق تخزين عصير البرتقال والجزر

طرق لتخزين عصير البرتقال والجزر
طرق لتخزين عصير البرتقال والجزر
طرق لتخزين عصير البرتقال والجزر

فوائد صحية غير متوقعة لنبتة البقلة.. مفيدة لمرضى السكر

فوائد نبتة البقلة للصحة
فوائد نبتة البقلة للصحة
فوائد نبتة البقلة للصحة

أبو فيس.. علماء الفلك يحذرون من كويكب مدمر يهدد الأرض في هذا التوقيت

إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032

من أمام معبر رفح .. الشراقوة يقولوها قوية "لا التهجير" .. صور

الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح

فيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد