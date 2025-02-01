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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريق سيدات الزمالك يفوز على نظيره الزهور بنتيجة31-17

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك
يمنى عبد الظاهر
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الزهور بنتيجة31-17، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري.

قدمت لاعبات الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 18-9، واستمر تفوق أبناء ميت عقبة في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بنتيجة31-17


يتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، محمد عبد السلام مديراً فنياً، محمد الأحمر مدرباً عاماً، محمد مصطفى مدرباً للحراس، حبيبة هشام طبيباً وأخصائيا للعلاج الطبيعي، ساجد عمرو مخططاً للأحمال، مؤمن مصطفى محللاً للأداء، هبة حسنين مديراً إدارياً، سارة محمد إدارياً".

الزمالك حسن يسري فريق الزهور سيدات الزمالك محمد عبد السلامه

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