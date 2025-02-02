محافظ شمال سيناء: مصر دولة تعمل بشرف عبر تاريخها وتدعم قطاع غزة

كشف اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن مصر دولة تعمل بشرف عبر تاريخها وملتزمة بالقوانين الدولية ولن تحيد عن مبادئها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من أمام معبر رفح ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر صامدة أمام التحديات الكبيرة.

ولفت إلى أن مصر لديها تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية حيث أنها تصدت لمخاطر في ليبيا والسودان وغزة وخاضت 4 حروب نظامية على أرض سيناء ونجحت في دحر الإرهاب في فترة وجيزة.

وشدد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على أن مصر لها الدور الفاعل سياسيا وعمليا لصالح القضية الفلسطينية، إذ أن أكثر من 80% من المساعدات لغزة من مصر.

وأضاف مجاور، أن واجبنا الوطني في مصر هو دعم قطاع غزة ومصر مستعدة لدفع الثمن لتبقي القضية الفلسطينية، مردفا: “هناك قطب واحد يتحكم في العالم ولابد عليه التعامل بحكمة وعقل”.

واختتم أن التنمية الاقتصادية ليست سهله بعد 4 حروب نظامية وحرب على الإرهاب، وأن الدولة تجاهد في توعية الشباب داخل مصر.