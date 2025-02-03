نشأت الديهي عن لقاء نتنياهو وترامب: في انتظار مخرجاته وهذه مخاوفي

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن تخوفه من اللقاء المنتظر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، "أنا خايف أن نتنياهو يمكث بيمينه وعهده بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد تسلمه للأسرى الإسرائيليين".

وأضاف "ننتظر ما سيسفر عنه هذا اللقاء ومخرجاته لأنه لن يؤثر على داخل عزة وغير مرتبط بمصر فقط ولكن سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط كله".

وتابع "نتنياهو وترامب هيقعدوا يرسموا خطط وخرائط لأن الشرق الأوسط مش ناقص، خاصة أنه سيتبع هذا اللقاء زيارة ملك الأردن الذي سيكون في لقاء أيضًا مع ترامب".

