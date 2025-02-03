قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 10 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 عاما
أمطار وبرودة شديدة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات النقد الأجنبي .. وتحويلات المصريين بالخارج
دعاء إفطار الصائم في يوم التطوع .. ماذا يقول؟
الجامعة العربية: حظر إسرائيل أونروا يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين
بلاغ جديد.. شاليمار شربتلي تتهم هالة صدقي وبسمة وهبة وآمال عثمان بالشهادة الزور
المقررة الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: إسرائيل ارتكبت جرائم بشعة في غزة
وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يعزز التنمية المستدامة
الرئاسة السورية: لن نتهاون في محاسبة المسؤولين عن تفجير منبج
رئيس النواب الأمريكي: لا يمكن لـ حماس الاستمرار في السلطة
بن جفير: على نتنياهو العودة من أمريكا مع التزام باستئناف إسرائيل للحرب
"بيقوله دور على شغل".. عاطل يقـ.ـتل والده حرقـ.ـا بـ"مية نار" بأبو النمرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تنسيقيا لاطلاق قافلة إغاثة لغزة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

 عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا تحضيريا للتنسيق حول اطلاق قوافل المساعدات لأبناء غزة، في إطار خطة الدولة لدعم الأشقاء هناك، ومن منطلق دورها الإنساني والتاريخي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة.

واستمع محافظ الدقهلية إلى الحضور من الجهات المعنية والمشاركة، ومدى جاهزيتها وقدرتها على تجميع المساعدات وتجهيزها وتعبئتها.

 وأكد أن عمليات جمع المساعدات، يتم تنظيمها عبر الجمعيات الأهلية، والجمعيات الشرعية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر  وجمعية رسالة ومؤسسة حياة كريمة .

وأكد اللواء "مرزوق"على أهمية تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت، وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني، في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم والإعانات العاجلة.

وأثنى على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمؤسسات في العمل التطوعي، مشيدًا بروح التضامن التي تميز أبناء الدقهلية.

وأكد المحافظ أن مصر الكبيرة بشعبها وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدينا مخزون استراتيجي يكفي احتياجاتنا ويفيض، وأن مصر دائما سباقة في المبادرات وتقديم الدعم اللازم لأشقائها .

حضر الاجتماع عدد من مديري المديريات المعنية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات، إلى جانب مسئولي جمعية الهلال الأحمر، ومنسق حياة كريمة وجمعية رسالة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

مساعدات غزة الدقهلية محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

بالصور

الطماطم قاتل خفي على مائدتك .. أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر

الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر
الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر
الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر

سعره مبالغ فيه.. ماجي بو غصن بفستان فاخر في حفل خيري

سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
سعره مبالغ فيه ..ماجي بو غصن تتألق بفستان فاخر في حفل خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان

بمشاركة 141 عارضاً.. وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان السوق الحضاري بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بـ100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية جزء من مصرف بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد رمضان

النجوم بتضايق.. نمبر وان يوجه رسالة للفنانين قبل الشهر الكريم

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد