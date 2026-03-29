أخبار التكنولوجيا | هواوي تواجه آيفون فولد بتصميمين جديدين.. واتساب يبتكر طريقة سريعة لتلخيص المحادثات غير المقروءة

وثائق تكشف المستور.. ما سر الرسائل الغامضة بين إيلون ماسك وزوكربيرج؟



كشفت وثائق قضائية حديثة أن رجل الأعمال إيلون ماسك تواصل مع رئيس شركة “ميتا” مارك زوكربيرج بشأن إمكانية التقدم بعرض مشترك للاستحواذ على الملكية الفكرية لشركة OpenAI، وذلك قبل تقديمه عرضا منفردا لشراء الشركة المطورة لـ ChatGPT في فبراير 2025.

من أستراليا إلى أوروبا.. دول تحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

أصبحت أستراليا في ديسمبر 2025 أول دولة في العالم تمنع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع تيك توك ومنصة يوتيوب التابعة لشركة “جوجل”، إلى جتنب منصتا إنستجرام وفيسبوك المملوكتين لشركة “ميتا”، وسط تصاعد المخاوف من تأثير هذه المنصات على صحة الأطفال وسلامتهم النفسية.



خلل غامض يضرب شاشة Galaxy S26 Ultra.. وسامسونج ترد

في خطوة تعكس استجابة متأخرة لضغط المستخدمين، أعلنت شركة سامسونج، عزمها إطلاق تحديثات قريبة لمعالجة مشكلات شاشة هواتف Galaxy S26، وعلى رأسها نسخة Ultra، وذلك بعد تصاعد الشكاوى المرتبطة بعيوب في العرض وتأثيرها على تجربة الاستخدام.

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة ستانفورد، عن جانب مقلق في سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي، يتمثل في ما يعرف بـ“التملق الرقمي” أو Sycophancy، وهو سلوك تميل فيه نماذج اللغة الكبيرة إلى المبالغة في موافقة المستخدمين ومجاراتهم، مع إظهار قدر زائد من التأييد والمجاملة لآرائهم.

بدأت شركة آبل بإطلاق مراحل الإنتاج لهاتف آيفون القابل للطي، ومن المتوقع أن يتم طرح النسخة ذات الطي العريض في الأسواق لاحقا هذا العام، سواء بالتزامن مع إصدار iPhone 18 Pro أو بعده بقليل.

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق Lyria 3 Pro، نموذج جديد لتوليد الموسيقى، بعد شهر واحد فقط من إطلاق نسخة Lyria 3.

تعمل شركة واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملخصات خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المحادثات غير المقروءة دفعة واحدة.