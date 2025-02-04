الصباح هو المفتاح ليوم منتج وحيوي، وما نقوم به خلال الساعات الأولى من اليوم يحدد مزاجنا وأداءنا طوال النهار، ومع ذلك، الكثير منا يقع في فخ العادات الصباحية الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحتنا الجسدية والنفسية دون أن ندرك ذلك.

عادات صباحية خاطئة تفسد يومك وتؤثر على صحتك

ابدأ يومك بشكل صحيح: عادات صباحية خاطئة تفسد يومك وتؤثر على صحتك…توقف عنها فورًا!

في هذا المقال، سنسلط الضوء على بعض العادات التي عليك التخلص منها فورًا لتحظى ببداية يوم مثالية وصحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الاستيقاظ المتأخر أو الضغط على زر الغفوة مرارًا

لماذا هي عادة خاطئة؟

الاستيقاظ المتأخر أو الاعتماد على "زر الغفوة" في المنبه يقطع دورة نومك الطبيعية ويجعلك تشعر بالإرهاق والتعب بدلًا من الانتعاش. كما يقلل من الوقت المتاح لبدء يومك بنشاط.

كيف تصلحها؟

حدد وقتًا ثابتًا للاستيقاظ يوميًا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

ضع المنبه بعيدًا عن متناول يدك لتضطر إلى النهوض فورًا.

2. تفقد الهاتف المحمول بمجرد الاستيقاظ

لماذا هي عادة خاطئة؟

تصفح الهاتف فور الاستيقاظ يضعك في حالة من التوتر والضغط النفسي نتيجة مشاهدة الأخبار أو التحقق من رسائل العمل أو وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف تصلحها؟

خصص 30 دقيقة على الأقل بعد الاستيقاظ بعيدًا عن الهاتف.

ابدأ يومك بأنشطة تعزز طاقتك الإيجابية، مثل التأمل أو القراءة.

3. تخطي وجبة الإفطار

لماذا هي عادة خاطئة؟

وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، حيث تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بعد ساعات النوم الطويلة. تخطيها يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، مما يسبب الشعور بالتعب وقلة التركيز.

كيف تصلحها؟

جهز وجبة إفطار بسيطة ومغذية، مثل الشوفان، البيض، أو الفواكه.

إذا كنت لا تشعر بالجوع صباحًا، ابدأ بوجبة خفيفة مثل قطعة من الفاكهة أو حفنة من المكسرات.

4. شرب القهوة على معدة فارغة

ابدأ يومك بشكل صحيح: عادات صباحية خاطئة تفسد يومك وتؤثر على صحتك…توقف عنها فورًا!

لماذا هي عادة خاطئة؟

تناول القهوة على معدة فارغة يزيد من حموضة المعدة، مما قد يؤدي إلى مشاكل هضمية مثل الحموضة أو قرحة المعدة. كما يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الكورتيزول، هرمون التوتر.

كيف تصلحها؟

تناول كوبًا من الماء أولًا لتنشيط الجهاز الهضمي.

اجعل القهوة جزءًا من إفطارك وليس بديلًا عنه.

5. إهمال شرب الماء صباحًا

لماذا هي عادة خاطئة؟



جسمك يفقد السوائل أثناء النوم، وإذا لم تعوضها فور الاستيقاظ، ستشعر بالجفاف والكسل. الجفاف يؤثر أيضًا على وظائف الدماغ والمزاج.

كيف تصلحها؟

اجعل شرب كوب كبير من الماء أول شيء تفعله عند الاستيقاظ.

أضف إليه القليل من عصير الليمون إذا كنت تفضل طعمًا منعشًا.

6. البقاء في السرير بعد الاستيقاظ

لماذا هي عادة خاطئة؟

الاستمرار في البقاء بالسرير بعد الاستيقاظ يجعلك تشعر بالخمول ويقلل من إنتاجيتك، كما قد يؤدي إلى العودة للنوم غير العميق الذي يجعلك تستيقظ متعبًا.

كيف تصلحها؟

بمجرد استيقاظك، انهض من السرير وافتح النوافذ لتستقبل أشعة الشمس.

قم بتمارين خفيفة لتحفيز الدورة الدموية.

7. تناول الأطعمة غير الصحية في الصباح

لماذا هي عادة خاطئة؟

تناول الأطعمة الغنية بالسكريات أو الدهون في الصباح يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ ثم انخفاضه سريعًا، مما يجعلك تشعر بالجوع والتعب لاحقًا.

كيف تصلحها؟

اختر وجبات تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، البروتين، والألياف.

تجنب الكعك والحلويات واستبدلها بخيارات صحية مثل الخبز الكامل مع الأفوكادو.

8. التسرع وعدم منح نفسك وقتًا كافيًا

لماذا هي عادة خاطئة؟

الاستيقاظ في اللحظة الأخيرة والركض لإنجاز الأمور يؤدي إلى الشعور بالتوتر والضغط النفسي منذ الصباح.

كيف تصلحها؟

استيقظ قبل موعدك بـ 30-60 دقيقة إضافية لتحظى بوقت هادئ لنفسك.

استغل هذا الوقت لممارسة التأمل، القراءة، أو ترتيب جدول يومك.

9. عدم ممارسة أي نشاط بدني

لماذا هي عادة خاطئة؟

الجلوس أو التوجه مباشرة للعمل دون القيام بأي حركة صباحية يؤثر سلبًا على طاقتك ونشاطك طوال اليوم.

كيف تصلحها؟

مارس تمارين خفيفة مثل المشي، اليوغا، أو تمارين التمدد لمدة 10-15 دقيقة صباحًا.

إذا كنت تفضل الرياضة المكثفة، اجعلها جزءًا من روتينك الصباحي.

10. التفكير السلبي والقلق بشأن اليوم

لماذا هي عادة خاطئة؟

بدء اليوم بالتفكير في التحديات أو القلق بشأن المهام قد يسبب لك ضغطًا نفسيًا طوال اليوم.

كيف تصلحها؟

ابدأ يومك بتمارين التنفس العميق أو التأمل لتحسين حالتك المزاجية.

ضع قائمة بثلاثة أشياء إيجابية تشعر بالامتنان تجاهها قبل أن تبدأ يومك.