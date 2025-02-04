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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بنى سويف| انطلاق قافلة إغاثية لدعم الفلسطينيين في غزة.. ويناقش تنفيذ خطة توفير السلع بالأسواق استعدادا لشهر رمضان

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:

محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة إغاثية لدعم الفلسطينيين في غزة
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق قافلة إغاثية تتكون من 3 سيارات تضم 3600 كرتونة مواد غذائية، حيث تحمل كل واحدة منها 1200 كرتونة تحتوى سلعًا غذائية متنوعة مثل الأرز والسكر والمكرونة والبقوليات والمعلبات، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ضمن حملة إغاثة غزة التي ترعاها القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

رافق المحافظ  نائب المحافظ السيد بلال حبش والدكتور رأفت عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الجمعيات الأهلية

محافظ بني سويف يناقش تنفيذ خطة توفير السلع بالأسواق استعدادا لشهر رمضان
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا اليوم، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار، بجانب العمل على التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع ، لإتاحة توفير تلك السلع خلال الشهر الفضيل

 جاء ذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين ،حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، ورؤساء المدن ومسؤولى مشرعات جهاز الخدمة الوطنية والزراعة والتضامن والطب البيطري ومباحث التموين والشركة المصرية للسلع الغذائية، ومديري إدارات التموين وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

بنك الاستثمار ووزارة التخطيط يتابعان نسب الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية ببني سويف
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفداً مشتركاً من بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك في حضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ضمن منظومة المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها سنوياً.

ضم وفد بنك الاستثمار القومي، سحر عبد المقصود، مدير عام التمويل بالبنك، وأحمد شوقي سليط، مدير إدارة بالبنك وذلك بتكليف من  أشرف نجم   نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، كما ضم وفد وزارة التخطيط كل من أشرف أحمد محمود، المشرف على إقليم الصعيد، ويسري حامد محمد، الباحث بقطاع التخطيط الإقليمي.

بني سويف غزة السلع

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