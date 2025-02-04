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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لذوي الإعاقة ينظم المرحلة الثانية من المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بجنوب سيناء

مبادرة أسرتى قوتى فى جنوب سيناء
مبادرة أسرتى قوتى فى جنوب سيناء
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأسبوع الماضي، ثالث لقاءات المرحلة الثانية من المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، التي تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وحضور اللواء خيري حسين سكرتير عام مساعد محافظ جنوب سيناء، ومديري مديريات الصحة والتضامن والقوى العاملة والتربية والتعليم والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع، و78 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وقام بتنفيذ اللقاء التوعوي ممثلي المجلس من مسئولي إدارات المرأة والطفل والإدارات الفنية. 

شهد اللقاء نقاشات موسعة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، واستعرض اللقاء  الخدمات المتاحة لهم في مختلف المجالات داخل المحافظة، مع التركيز على النماذج المتميزة والناجحة من ذوي الإعاقة وأسرهم، لدعمهم وتشجيعهم في تحقيق التمكين الصحي والنفسي والمجتمعي لهم، كما شهد اللقاء الاستماع لمطالب قاطني المحافظة من ذوي الإعاقة وأسرهم، من قبل سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، الذي وجه القيادات التنفيذية في المحافظة بضرورة العمل على تلبيتها بشكل فوري.

وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيان صحفي صادر عن المجلس، الشكر لمحافظ جنوب سيناء لتعاونه مع المجلس في استكمال المبادرة القومية "أسرتي قوتي"،  لافته أن التعاون مع الوزارات والمحافظات والمؤسسات والجهات المعنية يأتي في إطار تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم في المجالات المختلفة، ورفع وعي المجتمع بقضاياهم، للقضاء على كافة أشكال التمييز، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجيات القومية، وأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، في الجمهورية الجديدة، مؤكدة في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المبارة القومية "أسرتي قوتي" تصل لجميع المحافظات بما في ذلك المناطق الحدودية.

ومن جهتها أكد اللواء خيري حسين سكرتير عام مساعد محافظ جنوب سيناء خلال كلمته في اللقاء، على أن الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة عمل عظيم، ومسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا جميعًا، مشددًا على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمامهم، مشيًرا أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم والعمل على تلبية طلباتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عقد لقاء للأسر بمكتبه في اليوم التالي لبحث كافة تحدياتهم.

تنمية الأسرة المجلس القومي لذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوى الإعاقة أسرتى قوتى مبادرة أسرتى قوتى

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