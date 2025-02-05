أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتفقّد منشآت «حياة كريمة» بالفرافرة.. وتوزيع 1000 مساعدة عينية للأسر المستحقة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:



محافظ الوادي الجديد يتفقّد منشآت حياة كريمة بالفرافرة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارةٍ تفقّدية لمنشآت المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالفرافرة، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

حيثُ تفقّد عددًا من المنشآت بقرية أبو منقار، وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالقرية، مُوجهًا بالاهتمام بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

من ناحية اخري وبناءا علي توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتغطية احتياجات القرى من السلع الأساسية



تواصل الوحدات المحلية بمركز الفرافرة وبلاط، طرح الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال "سوق اليوم الواحد"، والمنفذ اليوم، بقرية أبوهريرة وقرية مرزوق.

محافظ الوادي الجديد: توزيع 1000 مساعدة عينية للأسر المستحقة بقرى الفرافرة

ثمَّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جهود مؤسسة "صناع الخير للتنمية" لتوزيع ١٠٠٠ بطانية، وكرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمركز الفرافرة، مثمنًا جهود التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية الفئات المستحقة، وذلك في إطار التعاون المستمر مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح المحافظ أن المساعدات العينية الموزَّعة تضمنت قرى عثمان بن عفان والنهضة وعائشة عبد الرحمن واللواء صبيح وعلي بن أبي طالب والكفاح وأبو الهول بمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "صناع الدفا" التي تنفذها المؤسسة بدعم المصرف المتحد، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

إصابة 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب اليوم الثلاثاء، 16 عاملا زراعيافي حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان قد ورد إخطار للواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد يفيد بإصابة ١٦ عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: يوسف أحمد علي (19 عامًا)، عدلي محمود محمد (24 عامًا)، علي أحمد علي (23 عامًا)، محمد علي أحمد سيد (16 عامًا)، محمد مرتضى محمد (19 عامًا)، علاء إبراهيم محمود (17 عامًا)، أحمد رمضان محمد (17 عامًا)، وأحمد سيد أحمد سيد (20 عامًا.



تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.