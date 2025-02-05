«ترامب»: 12 منطقة يمكنها استقبال سكان غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي سيصبح أقوى.

وأشار ترامب إلى أن شراكته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلبت السلام إلى الشرق الأوسط.

ولفت الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع نتنياهو إلى أن عدة دول ستنضم إلى اتفاقات أبراهام خلال السنوات القادمة.

ووجّه ترامب الشكر لنتنياهو على العمل مع فريقه لإنجاز اتفاق غزة.

وزعم الرئيس الأمريكي أن قطاع غزة كان مكاناً للموت والدمار لعقود، وأصبح لا يصلح للعيش، زاعمًا أنه يمكن لسكان غزة العيش بمناطق جميلة بدلاً من أراضٍ مُدمرة.

وأوضح ترامب أن المناطق التي ستستقبل سكان غزة قد تصل إلى 12 وأن الولايات المتحدة ستعمل على تفكيك المتفجرات في قطاع غزة.