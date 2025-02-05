إحالة مندوب مبيعات وتحصيل بشركة دفع إلكتروني للمحاكمة الجنائية

قررت جهات التحقيق القاهرة، إحالة مندوب مبيعات وتحصيل بإحدى شركات الدفع تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، للمحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ نحو 300 ألف جنيه من جهة عمله.

تفاصيل الواقعة

ووجهت له جهات التحقيق، تهمة أنه بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، وبصفته مندوب مبيعات وتحصيل بالشركة، اختلس أموالًا كانت في حيازته بسبب وظيفته واحتبسها لنفسه.

وكان ذلك بأن اختلس مبلغ نحو 300 ألف جنيه، المملوك لجهة عمله، والمسلم إليه بسبب وظيفته، حيث شحن وحول أرصدة لبعض العملاء في المنطقة المسئول عنها، واستلم تلك المبالغ المالية منهم نقدًا لتوريدها لجهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.

