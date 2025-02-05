محمود الهباش: الموقف العربي والعالمي مشرف وثابت تجاه القضية الفلسطينيية

أدان الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينين وقطاع غزة.



وقال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المُذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن الموقف المصري والعربي لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني شيء يستحق الإشادة.

وأضاف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الموقف العربي والعالمي مشرف وثابت تجاه القضية الفلسطينيية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بارضه ولن يتركها.

