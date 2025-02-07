فلسطينيون في دير البلح يحتجون على تصريحات ترامب

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تجمع عشرات الفلسطينيين أمام مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقفة احتجاجية تنديدا بالتصريحات المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى "ترحيل سكان القطاع".

نُظّمت المظاهرة بدعوة من "حركة الإصلاح الديمقراطي"، التي يُعدّ محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، أحد أبرز وجوهها، في محاولة لتعزيز الرفض الشعبي لما وصفه المحتجون بـ"المخطط التهجيري".

وشدد عماد محسن، أحد المشاركين في الوقفة، على أن الاحتجاج يوجه رسالة واضحة تؤكد تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم القاطع لأي مخططات تهدد وجودهم.

وقال: "نواصل الدفاع عن قضيتنا الوطنية وحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير، ولن نسمح لأي مخططات خارجية بمحو هويتنا أو سلب أرضنا".