إدارة ترامب تستولي على طائرة فنزويلية في الدومينيكان

استولت الولايات المتحدة على طائرة فنزويلية، يوم الخميس خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لجمهورية الدومينيكان.

أشرف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس على الاستيلاء على طائرة حكومية فنزويلية كانت محتجزة لدى السلطات في جمهورية الدومينيكان وفقا لشاهد عيان من رويترز.

وقالت الوكالة الإخبارية إن هذه هي ثاني طائرة فنزويلية تحتجزها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة وتأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن موقف إدارة ترامب تجاه حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وزار وزير الخارجية الأمريكي الدومينيكان، في محطته الأخيرة في أمريكا اللاتينية.

وفي سبتمبر الماضي، صادرت الولايات المتحدة طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بدعوى أن شراءها كان انتهاكًا للعقوبات الأمريكية، من بين قضايا جنائية أخرى.

ونقلت الولايات المتحدة الطائرة إلى فلوريدا، وسط توتر للعلاقات بين البلدين بعد مزاعم واشنطن بارتكاب فنزويلا ممارسات فاسدة، ووصف المسؤولون الطائرة بأنها تعادل طائرة الرئاسة الأمريكية.