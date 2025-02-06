الجامعة العربية: قمة طارئة عن التطورات في غزة وتصريحات ترامب

علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك إجماعا عربيا راسخا بشأن رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية.

وأضاف أن خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة قابلة للتنفيذ بشرط بقاء الفلسطينيين في أرضهم، موضحا أن تصريحات نتنياهو حول الخروج الطوعي لسكان غزة تكشف بوضوح طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه.



وأشار إلى أن تهجير سكان غزة طرح إسرائيلي قديم وإن ظهر في ثوب أمريكي جديد، مشيرا: خلال فترة وجيزة سيتم عقد قمة عربية طارئة حول التطورات في غزة وتصريحات ترامب، نؤيد فيها الحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.