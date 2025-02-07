شبانة: الزمالك ضم لاعب أجنبي .. ويرحب برحيل دونجا

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن إدارة نادي الزمالك، ترحب برحيل نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزمالك حسم صفقة المدافع المغربي صلاح مصدق، مقابل 350 ألف دولار على أقساط، واللاعب في طريقه لمصر في الوقت الحالي ويصل خلال دقائق".



وتابع:" صلاح صادق، مدافع جيد، ويمتلك إمكانيات رائعه ولاعب غير متهور وسيفيد النادي في الفترة القادمة".



وشدد:" الزمالك يرحب برحيل نبيل عماد دونجا، بعد وجود أنباء عن تلقيه عرض من الدوري الإماراتي".



وأتم:" أري أنه من الأفضل أن يستمر دونجا في الفريق حتى نهاية الموسم، بجانب محمود جهاد، لأنه يشارك في الدوري وكأس مصر، والكونفدرالية، والزمالك يحتاجه في الوقت الحالي، والأهلي في وسط الملعب يمتلك 7 لاعبين".