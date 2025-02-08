قيادات عسكرية أمريكية تجري جولة في قواعد التحالف شمال سوريا

أجرت قيادات عسكرية من القوات الأمريكية جولة ميدانية باستخدام المروحيات العسكرية في قواعد التحالف الدولي في محافظتي الرقة والحسكة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد شملت الجولة لقاء مع وجهاء محافظة الحسكة، وذلك بعد وصولهم إلى قاعدة خراب الجير في الساعات الماضية، عبر طائرة شحن عسكرية هبطت في القاعدة.

جاء ذلك مع تزايد تحركات قوات "التحالف" في المنطقة و تحصين القوات الأمريكية للقواعد التابعة لها في شرق الفرات.

ففي 5 فبراير الجاري عبرت 17 شاحنة مغلقة وصهاريج وقود وصناديق مغلقة، تحمل معدات عسكرية ولوجستية، قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد، متوجهة نحو قواعد التحالف بمحافظة الحسكة.