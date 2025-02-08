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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون أدوية| علاجات منزلية طبيعية لاضطرابات المعدة

المعدة
المعدة
هاجر هانئ

يمكن أن تكون مشاكل المعدة مثل الغازات والانتفاخ والالتهابات المتكررة مزعجة ومؤلمة للغاية، وبينما يمكنك تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الآلام، فإن الطريقة الأكثر طبيعية لعلاج هذه الآلام هي تناول اللبن الرائب، إلى جانب بعض التوابل والأعشاب الطبيعية التي تعمل على الفور لتمنحك الراحة، يعمل الكركم الخام والحلبة والزنجبيل والكمون على تعزيز الخصائص الحيوية للرائب وتخفيف مشاكل البطن.


يؤدي اضطراب المعدة إلى العديد من المشكلات المؤلمة والمزعجة مثل الغازات والإسهال وارتجاع الحمض، ورغم توفر خيارات علاجية متنوعة، فإن العلاجات الطبيعية هي الأفضل لأنها خالية من أي آثار جانبية، ووفقًا للخبراء فإن اللبن الرائب المتوفر له خصائص مذهلة يمكن أن تساعدك على التخلص من التهابات المعدة على الفور.


يعتبر اللبن الرائب مصدرًا قويًا للبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك التي تحتوي على بكتيريا مفيدة معروفة بتعزيز نشاط الأمعاء وتهدئة الجهاز الهضمي الملتهب وعلاج اضطراب المعدة.


فيما يلي بعض المكونات المتوفرة بسهولة والتي يمكنك تناولها مع اللبن الرائب لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.


-زنجبيل
الزنجبيل هو طعام شائع يستخدم في الغالب لتعزيز نكهة الطعام. وفقًا للخبراء، يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يخفف الغثيان على الفور ويقلل الالتهاب في الجهاز الهضمي ويخفف الأعراض مثل الانتفاخ والتقلصات.


يمكنك ببساطة أن تبشر قطعة صغيرة من الزنجبيل وتضيفها إلى وعاء من اللبن الرائب لتعزيز الهضم وتهدئة المعدة، كما يمكنك إضافة قليل من الملح الأسود لمزيد من النكهة والفوائد العلاجية.


-كُركُم
يعد الكركم من المكونات الأساسية في المطابخ الهندية، فهو يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وعلاج آلام المعدة، فهو غني بمركب نشط يُعرف باسم الكركمين، والمعروف بخصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات الطبيعية.


يساعد الكركم على تهدئة بطانة المعدة ويمنع المزيد من التهيج، يمكنك إضافة الكركم إلى اللبن الرائب لتخفيف أعراض عدوى المعدة والمساعدة في الشفاء، ما عليك سوى إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى وعاء من اللبن الرائب وخلطه جيدًا - وتناوله مع وعاء من الأرز المسلوق وتناوله لتخفيف الأعراض بسرعة.


- الكمون
تعد بذور الكمون من التوابل الشائعة التي تساعد في التغلب على عسر الهضم، يزيد الكمون من نشاط الإنزيمات الهضمية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية الهضم أيضًا. كما يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات تحارب البكتيريا الضارة.
يمكنك بسهولة تحميص بذور الكمون وخلطها مع القليل من الملح ووعاء من اللبن الرائب، بالإضافة إلى بعض العسل لموازنة النكهة، يعمل هذا المزيج على استعادة صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانزعاج المرتبط بعدوى المعدة.


-نعناع
يتمتع النعناع بخصائص تبريد رائعة تخفف من الغثيان وعسر الهضم والانتفاخ، كما يحتوي النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يحارب الكائنات الحية الدقيقة الضارة في أمعائك.


لتحضير هذا المشروب، اسحقي بضع أوراق من النعناع الطازج واخلطيها مع اللبن الرائب، أضيفي قليلًا من الملح والفلفل الأسود مع عصير الليمون لجعله أكثر انتعاشًا وفعالية، سيمنحك هذا المشروب راحة فورية من آلام المعدة.


-الحلبة 
تُعد بذور الحلبة من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من مشاكل البطن، تُعرف بذور الحلبة بفوائدها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، فهي تهدئ بطانة المعدة وتقلل من الحموضة وتعزز الهضم بشكل أفضل.
يمكنك تحميص بذور الحلبة بدون زيت في مقلاة، ثم سحقها قليلاً وإضافتها إلى وعاء من اللبن مع الملح وبعض العسل - تناولها كحل فوري للحموضة أو حتى الإسهال.


المصدر: timesnownews.
 

الزنجبيل المعدة اللبن الرائب مشاكل المعدة مشاكل البطن

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