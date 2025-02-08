بعد كورونا.. فيروس جديد يهدد البشرية| القصة الكاملة

أثار اكتشاف فيروس جديد غير مسبوق في الولايات المتحدة القلق بين الخبراء والعلماء، بعد أن تبين أنه ينتمي إلى عائلة من الفيروسات القاتلة التى تظهر في أجزاء من أمريكا.

فيروس جديد يهدد البشرية

وأعلن الباحثون أن هذا الفيروس "يهدد البشرية جمعاء"، حيث إنه مرتبط بفيروس آخر و يبلغ معدل الوفيات بين البشر 70%، حيث يعيد هذ الفيروس الكابوس التى تعرضت له البشرية بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن علماء أمريكيين اكتشفوا مؤخرا فيروسا جديدا يسمى "كامفيل" في حيوان الزبابة في ولاية ألاباما.فيروس كامب هيل، الذي ينتمي إلى عائلة Henipavirus والمعروف بمعدل الوفيات المرتفع، ومن بين هذه الفيروسات، تم التأكد من قدرة فيروس Nipah وفيروس Hendra على الانتشار بين الأنواع.

70% معدل الوفيات للفيروس الجديد

يشار إلى أن معدل الوفيات لهذا الفيروسات يبلغ حوالي 70٪، مع أعراض مثل الحمى وآلام العضلات والقيء إلى جانب الآثار الجانبية الأكثر تطرفًا مثل الضائقة التنفسية الشديدة والنوبات والتهاب الدماغ الحاد.

وقال خبراء توقعوا ظهور فيروس كوفيد-19 ، إن الإكتشاف الجديد يسمي بفيروس كامب هيل، وتم رصده بعد أن درس العلماء الأعضاء المجمدة لحيوان الزبابة في ولاية ألاباما التي تم اصطيادها في عام 2021.

وذكرت تقارير صحفية أنه من المحتمل أن ينتشر إلى البشر من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة، فيما أوضح الخبير ريس باري، عالم الفيروسات بجامعة كوينزلاند في أستراليا و المؤلف الرئيسي للدراسة التي كشفت عن فيروس كامب هيل، إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الفيروس الذي سمي مؤقتا بفيروس كامب هيل قد أصاب البشر، واحتمال حدوث ذلك لا يزال غير معروف ولكنه من المرجح أن يكون منخفضا".

فيروس كامب هيل

و لم يعثر العلماء على أي حالات إصابة بفيروس كامب هيل للإنسان، وبالتالي فإن أعراضه وقدرته على الانتقال ومعدل الوفيات به لا تزال غير معروفة. ومع ذلك، فإن أقرب قريب له، وهو فيروس لانجيا، انتقل مرة واحدة من الزبابة إلى البشر في الصين، مسبباً أعراضاً مثل الحمى والتعب والسعال وآلام العضلات واختلال وظائف الكبد وتلف الكلى.

ويعج الاسم العلمي للزبابات"Soricidae". وهي فصيلة من الثدييات الصغيرة تحت رتبة الزبابيات من فئة الثدييات. وهي تشبه الفئران في مظهرها، لكنها في لا ترتبط بها بشكل مباشر.