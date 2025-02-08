المشدد 3 سنوات لسائق لقيادته سيارة أثناء تعاطيه المخدرات بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 3 سنوات لسائق لحيازته مواد مخدرة حشيش بقصد التعاطي وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.م.م.ع" - ٢١ سنه - سائق - مقيم الحوراني فارسكور - محافظة دمياط - في القضية رقم ١٣٠٠٦ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ٢١٦١ السنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٩/٣٠ بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



واستطرد أمر الإحالة ان المتهم قاد مركبة آلية تحت تأثير مخدر علي النحو المبين بالتحقيقات.