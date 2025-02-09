قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل
نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية والسلام لن يأتي إلا بالقوة
الخارجية العراقية: ندين ونستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
متحدث الوزراء: نجحنا في الاتفاق مع شركاء أجانب لاستعادة حفر آبار البترول
خالد عبدالغفار: إنفاق 180 مليار جنيه على تطوير القطاع الصحي في عام واحد
مدبولي: توفير الخدمات الصحية حق أساسي لكل مواطن
الوزراء: نستهدف تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة تليق بالمواطن
233 مليونا مقابل 80.. القيمة المادية لصفقات الأهلي والزمالك
وزير الكهرباء: إضافة 22815 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2030
الطالب وأهله هيتحاسبوا |التعليم تحذر من الغياب في المدارس وتعاقب المخالفين
مدبولي: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحول جوهري في الرعاية الصحية
مدبولي: الدولة كرست جهودها لضمان رعاية صحية لائقة لجميع المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مصر لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاقات لتهدئة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائب شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تناولت مقترحات لتهجير الفلسطينيين كحل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تمثل تجاهلها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضحت « نبيه» أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض بشكل قاطع أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو النيل من حقوقهم التاريخية في أرضهم، مؤكدة أن مصر لطالما كانت داعمةً للقضية الفلسطينية، وتتمسك بحل الدولتين كسبيل لتحقيق سلام عادل ومستدام.

وأشارت عضو النواب إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لم يقتصر على التصريحات والمواقف السياسية، بل شمل جهودًا دبلوماسية ومبادرات وساطة إقليمية ودولية مستمرة، بما يعزز من فرص الوصول إلى حل عادل وشامل، مؤكدا أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في التوصل إلى اتفاقات تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب دعمها المستمر لمختلف الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.

مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية شيماء محمود نبيه الفضائل الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغا خان تمهيدا لمراسم الجنازة الرسمية

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغاخان استعدادًا لمراسم الجنازة الرسمية.. صور

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 9-2-2025

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي

زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب منطقة البحر الكاريبي.. وتحذيرات من تسونامي

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك

طقس اليوم

طقس اليوم الأحد | أمطار تضرب القاهرة وشديد البرودة صباحًا ومساء.. واحذروا الشبورة

سقوط امطار

سقوط امطار وبردوة شديدة.. الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

مياه بني سويف: قطع الخدمة عن مجلس قروي دلهانس بسبب تطهير الخزان الأرضي

جانب من الزيارة

وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الفصل الدراسي الثاني بمدارس المحافظة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري فيصل

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة ورصف كوبري فيصل بنطاق حي غرب

بالصور

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تؤثر على الأعصاب.. مخاطر الطهي في الأواني الألومنيوم

الاواني الالومنيوم
الاواني الالومنيوم
الاواني الالومنيوم

تتحول لمادة سامة.. تخزين السبانخ يصيبك بمخاطر صحية

السبانخ
السبانخ
السبانخ

زي الجاهز.. طريقة عمل مناقيش الزعتر

مناقيش
مناقيش
مناقيش

فيديو

أماندا رادلجاك

ممثلة دنماركية: لا نريد أن تُنفق ضرائبنا على قصف الأطفال في غزة

برنامج رامز جلال

مذيعة مشهورة هتوقع الضيوف.. رامز جلاليستعين بـ إعلامية في رمضان 2025

نجوى كرم

شاهد.. لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال وصلة رقص في هولندا

ايمان عبد اللطيف

بشرى سارة .. ما موعد صرف مرتبات فبراير ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد