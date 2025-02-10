تصعيد محاكمة آرثر لمنتخب مسرح جامعة بني سويف إلى لتصفيات النهائية بمهرجان ابداع 13

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تصعيد العرض المسرحي " محاكمة آرثر" لمنتخب مسرح الجامعة للمنافسة في التصفيات النهائية في مجال العروض المسرحية ضمن فعاليات مهرجان ابداع 13 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه رئيس الجامعة،التهنئة لمنتخب مسرح الجامعة، ولإدارة النشاط الفني القائمين علي تدريبهم، مؤكداً علي دور المسرح الجامعي في تنمية سمات الشخصية لدي الطلاب ومن أهمها الثقة بالنفس، والاتزان الانفعالي، وتحمل المسئولية، فضلا عن اكسابهم العديد من القيم الايجابية، وتنمية الاحساس بقضايا المجتمع والقدرة علي التعبير إضافة إلي اكتشاف الموهوبين وتنمية الموهبة لديهم، وتزويدهم بالمعلومات والثقافات والخبرات المتنوعة.



