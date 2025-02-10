قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة مرموش.. ماذا قدم المحترفون المصريون أمام ريال مدريد
رفع الحد الأدنى للأجور 2025.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة
زيادة المرتبات بالقطاع الخاص.. وزير العمل يعلن أخبارًا سارة.. فيديو
اتحاد العمال: إقرار علاوة دورية تضاف للراتب الأساسي بقانون العمل
لوكيشن تصوير في مطار القاهرة لمسلسلات رمضان 2025 | تفاصيل
35 مليار دولار.. الصين تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية للضغط على إدارة ترامب
دخول 167 شاحنة مساعدات من بينها 19 شاحنة وقود إلى غزة
انقسام عميق.. الرئيس الكولومبي يطالب وزراءه وكبار المسؤولين بالاستقالة
أردوغان: إسرائيل فشلت في غزة وتراوغ "الاتفاق" .. وتتحمل الإعمار
صعود مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم
قضى 6 أشهر.. انتهاء فترة حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصعيد محاكمة آرثر لمنتخب مسرح جامعة بني سويف إلى لتصفيات النهائية بمهرجان ابداع 13

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تصعيد العرض المسرحي " محاكمة آرثر" لمنتخب مسرح الجامعة للمنافسة في التصفيات النهائية في مجال العروض المسرحية ضمن فعاليات مهرجان ابداع 13 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه رئيس الجامعة،التهنئة لمنتخب مسرح الجامعة، ولإدارة النشاط الفني القائمين علي تدريبهم، مؤكداً علي دور المسرح الجامعي في تنمية سمات الشخصية لدي الطلاب ومن أهمها الثقة بالنفس،  والاتزان الانفعالي،  وتحمل المسئولية،  فضلا عن اكسابهم العديد من القيم الايجابية،  وتنمية الاحساس  بقضايا المجتمع والقدرة علي التعبير إضافة إلي اكتشاف الموهوبين وتنمية الموهبة لديهم،  وتزويدهم بالمعلومات والثقافات والخبرات المتنوعة.


 

بني سويف جامعة بني سويف أثر ميلر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

مشغولات ذهبية

استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

اعرف وصل كام.. سعر الذهب الآن في مصر

الوضوء

هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء لأن جسمي لا يتحمل البرد؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

عيار 21 الآن بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 في الصاغة

أرشيفية

أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنين

خلال الاجتماع

"رجال الأعمال المصريين" تبحث تعزيز التعاون مع الجامعة العربية لتحقيق التنمية المستدامة

بالصور

هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان جريء.. شاهد

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

بعد شن الهجوم عليها.. صور طليقة تامر حسني وتغير ملامحها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ماشية 4000 كم فقط.. كيا إكسيد 2025 "كسر زيرو" بهذا السعر

كيا إكسيد
كيا إكسيد
كيا إكسيد

هشة وطرية.. طريقة عمل عجينة قطايف رمضان

عجينة القطايف
عجينة القطايف
عجينة القطايف

فيديو

انجي مراد

تنبأت برحيلها قبل أيام.. قصة وفـــاة فنانة شهيرة بعد وضع مولودها

مستر بيست

100 ساعة داخل الأهرامات.. مستر بيست يبهر العالم من داخل الهرم

أحمد حلمي - تامر أمين

تامر أمين يوجه رسالة لـ أحمد حلمي بعد الفيديو المثير للجدل.. ماذا قال؟

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد