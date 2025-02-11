قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرع: لا توجد قوة في العالم تستطيع إجبار شعب على مغادرة أرضه
وزارة العمل ترد على شائعات بشأن فرص عمل لممرضات مصريات في المغرب
مفأجاة سارة لجماهير الأهلي بشأن لقاء القمة
قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة
"ركزي في مشاهدكِ".. صابرين تعلق على أداء هنا الزاهد في "إقامة جبرية"
يقترب من 4100 جنيه.. آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة
قيادي بـ حماس: الوفد المصري لم يغمض له جفن لضمان تنفيذ الهدنة وإسرائيل ترفض
أمين الفتوى: تقليد الموضة جائز شرعا.. وارتداء هذه الملابس حرام
زاهي حواس يكشف تفاصيل مغامرة «مستر بيست» في الأهرامات.. فيديو
بعد رفع الحد الأدنى للأجور| زيادة جديدة تنتظر القطاع الخاص.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025: استغل الثروة بذكاء

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

حافظ على هدوئك حتى في الأوقات العصيبة في حياتك الشخصية والرسمية، واستغل الثروة بذكاء وسدد كافة المستحقات المالية هذا الأسبوع، كما ستكون صحتك طبيعية هذا الأسبوع.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

يجب عليك الابتعاد عن العقارات لأن هذا ليس الوقت المناسب لذلك، كما يمكنك التبرع بالمال للجمعيات الخيرية، سيقيم بعض المواطنين احتفالاً في المنزل وسيحتاجون إلى التبرع بمبلغ كبير.

توقعات برج الثور صحيا

الجزء الثاني من الأسبوع مناسب للانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو صف اليوجا. قد يشتكي كبار السن من آلام في الصدر ومشاكل في التنفس ومشاكل في الهضم.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

تجنب المحادثات القاسية مع الحبيب وكن حريصًا أيضًا على مراعاة مشاعر الحبيب. هذا من شأنه أن يعزز الرابطة، خطط لقضاء إجازة رومانسية أو حتى اتخذ قرارًا بنقل علاقة الحب إلى المستوى التالي، يجب على الإناث المتزوجات ألا يسمحن لشخص ثالث بالتدخل في حياتهن لأن الأمور قد تتعقد في الأيام.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

ستحتاج إلى معرفة أن الحقيقة تنجح في النهاية. على الرغم من القضايا البسيطة المتعلقة بالإنتاجية، ستنجح في حياتك المهنية، ترقية أو تقييم في الطريق.

حظك اليوم برج الثور توقعات برج الثور توقعات برج الثور اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد