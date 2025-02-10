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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى في عامين مع تصاعد مخاوف الإمدادات

الغاز
الغاز
وكالات

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى خلال عامين، مع تسارع وتيرة السحب من مرافق التخزين بفعل انخفاض درجات الحرارة في المنطقة. ارتفعت العقود المستقبلية القياسية بنحو 4.1% يوم الإثنين، إلى 58 يورو لكل ميغاواط في الساعة. وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023، بعدما حققت العقود مكاسب على مدى أربعة أسابيع متتالية.

تستعد منطقة شمال غرب أوروبا لموجة صقيع في الأيام المقبلة، مما قد يُعزز الطلب على التدفئة ويضيف مزيداً من الزخم إلى الارتفاع الذي يسيطر على الأسواق منذ بداية العام حتى الآن.

يهدد ارتفاع استهلاك الوقود باستنزاف المخزونات بشكل أكبر، والتي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها في هذا الوقت من العام منذ أزمة الطاقة في عام 2022. أدت الأحوال الجوية الباردة وضعف الرياح في جميع أنحاء أوروبا هذا الشتاء إلى تعزيز استهلاك الغاز وأثرت على توليد الطاقة المتجددة. تبلغ نسبة امتلاء المخزونات 49% فقط، مقارنةً بـ67% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعل إعادة تجديدها خلال الأشهر الدافئة أكثر صعوبة.

مراقبة رسوم ترمب الجمركية

قال أرن لوهمان راسموسن، كبير المحللين في "غلوبال ريسك مانجمنت" (Global Risk Management): "تزايدت مخاطر دخول الاتحاد الأوروبي فصل الربيع بمستويات منخفضة للغاية من مخزونات الغاز خلال الأسبوعين الماضيين". "ولم يرتفع سعر العقد الآجل الأقرب للتسليم، بل شهدنا أيضاً زيادة في أسعار العقود المستقبلية خلال عامي 2026-2027".

في إشارة أخرى إلى الزخم الصعودي الذي يسيطر على السوق، تُظهر خيارات الغاز أن المتعاملين يسارعون إلى تأمين الحماية ضد ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، مما يشير إلى أنهم يتوقعون المزيد من الاضطرابات في الإمدادات قبل موسم التخزين.

كما يراقب المتداولون عن كثب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية والتهديدات الموجهة إلى الشركاء التجاريين العالميين. يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، ويدرس أيضاً في فرض رسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وقد يؤدي التصعيد المتبادل إلى زيادة تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث تُعد الولايات المتحدة أكبر مورد لأوروبا.

ارتفعت العقود المستقبلية الهولندية للشهر الأقرب، التي يُنظر لها كمعيار رئيسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 2.7% إلى 57.26 يورو لكل ميغاواط/ساعة كما في الساعة 8:42 صباحاً في أمستردام.

الغاز الوقود أسعار الغاز ترمب الغاز الطبيعي أوروبا

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