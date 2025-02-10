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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشهد مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عمرو الحلواني

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، والذي يُعقد تحت شعار" التطوع.. نماء..عطاء..حياة"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

حضر مؤتمر الدشين اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون الشباب والعلاقات الحكومية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ونائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ايمان مجدي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، رضا سفينة مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية، محمد منير مدير عام الاستحقاقات والمزايا وأمين صندوق الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد وزير الشباب والرياضة على أن تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب يعكس رؤية القيادة السياسية لتمكين الشباب وتعزيز العمل التطوعي، وتأكيداً على أهمية العمل التطوعي في تعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية بين الشباب، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وإشراكهم في مختلف الأنشطة التنموية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الاتحاد الجديد هو منصة وطنية رسمية لتنظيم جهود المتطوعين وتوجيهها نحو خدمة المجتمع في مختلف القطاعات، وخطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة العمل التطوعي كأحد الأدوات الرئيسية لتنمية المجتمع، مما يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة.

وأضاف وزير الشباب أن القيادة السياسية تؤمن بأن الشباب هم الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع، ومن هنا جاءت التوجيهات بإنشاء كيان منظم للعمل التطوعي يساهم في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات، سواء في مجالات التنمية المستدامة أو الإغاثة المجتمعية أو المبادرات البيئية والإنسانية.

وتابع الدكتور أشرف صبحي إلى أن قطاع الشباب كان صاحب النصيب الأوفر من دعم ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لتوليه مسئولية الوطن، ووضعهم دائما في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.

وأكد وزير الشباب والرياضة إلى أن العمل التطوّعي يشكل قيمة إنسانية نبيلة، ويعدّ رافداً مهماً لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، ويعزّز مكارم الأخلاق لدى الأفراد بإسهامهم الفاعل وعطائهم اللامحدود، مؤكداً أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تولي أهمية هذا المجال الإنساني، فسخرت له كافة الإمكانات لتنظيمه، وتعزيز ثقافته.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على سعي وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة التطوع بين النشء والشباب اعترافا بأهمية التطوع علي مختلف الاصعدة، فالتطوع يحقق التنمية للوطن، ويسهم في تكوين الشخصية الإيجابية للشباب، ويعمل علي تعميق قيم الولاء والانتماء لدي الشباب.


 

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الرياضة

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