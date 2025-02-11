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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام بورسعيد تتفقد المركز التكنولوجي بحي المناخ لمتابعة سير العمل

سكرتير عام بورسعيد بورسعيد تتفقد المركز التكنولوجي بحي المناخ لمتابعة سير العمل
سكرتير عام بورسعيد بورسعيد تتفقد المركز التكنولوجي بحي المناخ لمتابعة سير العمل
محمد الغزاوى

تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ.

 كان في استقبالها محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، وذلك لمتابعة مستوي الأداء وسير العمل داخل المركز ومستجدات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

 وخلال جولتها، استعرضت السكرتير العام الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى كفاءة المنظومة الرقمية في تسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء الطلبات، مشيدةً بجهود العاملين في تنفيذ التحول الرقمي، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق مصر الرقمية ٢٠٣٠.

رافقها خلال الزيارة قيادات حي المناخ  السيد الضوي سكرتير الحي ومديري الإدارات المعنية بالعمل في المنظومة الرقمية .

ويذكر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ استقبل 31,429 طلبًا منذ مطلع عام 2024 ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها، بالإضافة إلى 1,163 شكوى تم حلها بالكامل. كما استقبل المركز طلبات التصالح في مخالفات البناء منذ 7 مايو الماضي، حيث بلغ عددها 160 طلبًا حتى نهاية العام، منها 49 طلبًا جديدًا والبقية استكمال لطلبات سابقة.

 ومن جانبه، أوضح  محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، أن المركز استقبل حوالي 35 ألف مواطن منذ بداية العام الماضي، وتم إنهاء 99% من الطلبات المقدمة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المنجزة 31,117 طلبًا، بينما يجري الانتهاء من 312 طلبًا متبقيًا، تتوقف إجراءاتها على استكمال الأوراق أو الموافقات القانونية من الجهات المختصة.

 وأضاف أن المركز استقبل خلال شهر ديسمبر فقط 2,680 طلبًا، تم الانتهاء من 2,567 منها بنسبة 96%، مع استمرار العمل على إنهاء 113 طلبًا متبقيًا.

ويأتي تطوير المركز التكنولوجي في إطار خطة المحافظة لتحديث جميع المراكز التكنولوجية، حيث تم تزويده بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتيح تقديم الخدمات دون تعامل مباشر بين المواطنين والموظفين، وذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد وتسريع تقديم الخدمات.

 ويعد المركز نموذجًا للتحول الرقمي، حيث يضم 10 شبابيك بمساحة 75 مترًا مربعًا، مما يتيح استيعاب 24 فردًا في نفس الوقت. كما يعتمد على نظام التحصيل الإلكتروني لفواتير الخدمات مثل الكهرباء والغاز، مع إرسال تأكيد الدفع للمواطنين عبر الرسائل النصية، ما يضمن الشفافية وسهولة المتابعة.

بورسعيد السكرتير العام حى المناخ

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