قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف حكومية جديدة.. فرصة لهذه التخصصات اعرف الشروط وطرق التقديم
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في الضفة
قتلت طفلها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.. تأييد سجن الأم وصاحب السوبر ماركت
محافظ بني سويف: المرحلة تتطلب اصطفافا وطنيا خلف القيادة السياسية
بعد تصدرها التريند.. محطات مهمة في حياة شهيرة
بعد زيارة «مستر بيست».. برلمانية تطالب باستقطاب مشاهير العالم للترويج للسياحة
ارتفاع جديد في الذهب.. سعر عيار 21 اليوم والدولار في البنوك
مصر تتقدم 22 مركزًا عالميًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة |تفاصيل
وزير الخارجية والهجرة يشيد بعلاقات التعاون بين مصر وأوكرانيا
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. احرص على الدعاء والذكر
صورة تحكي معنى الوفاء.. طبيب المنوفية: حققت حلم والدتي بالعمل معها في مستشفى الباجور
بنتعب.. عمرو أديب: «باخد 2.5 مليون دولار بالعام ونفسي أقول للناس إن الأسعار غالية»|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صلاة المرأة بالبنطلون وبلوزة طويلة.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

حكم صلاة المرأة بالبنطلون وبلوزة طويلة
حكم صلاة المرأة بالبنطلون وبلوزة طويلة
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ستر العورة شرط أساسي لصحة الصلاة، مشددة على ضرورة أن يكون الثوب ساترًا وغير شفاف بحيث لا يكشف لون البشرة ولا يصف تفاصيل الجسد بشكل دقيق. 

جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم صلاة المرأة وهي ترتدي بنطلونًا وعليه بلوزة طويلة.

وأوضحت الإفتاء أن الصلاة في الملابس الضيقة، مثل البنطلون الضيق، صحيحة ولكنها مكروهة، حيث قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح": "ولا يضر تشكل العورة بالالتصاق الساتر الضيق بها"، مما يعني أن الملابس الضيقة التي تصف الجسم دون أن تكشفه لا تبطل الصلاة، ولكن من الأفضل أن ترتدي المرأة ثيابًا فضفاضة تحقق الستر الكامل.

كما أشار الإمام الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" إلى أهمية أن يكون الساتر كثيفًا بحيث لا يشفّ عن الجسد، مؤكدًا أن الملابس التي تصف العورة دون كشفها مكروهة كراهة تنزيهية، أي أن الصلاة بها صحيحة ولكن من الأفضل تجنبها.

من جانبه، أكد الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" أن الثوب الساتر هو ما يمنع رؤية لون البشرة، وليس بالضرورة أن يخفي حجم الجسد، لافتًا إلى أن كشف حجم الجسم مكروه للمرأة أثناء الصلاة، ولكنه لا يفسدها.

حكم صلاة المرأة بدون شراب

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ليس فرضًا على المرأة، ولكنه أمر مستحب، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة الصلاة بدون شراب، وتكون صلاتها صحيحة وفقًا لرأي بعض الفقهاء، مثل الأحناف. وأضاف أن الأصل في ذلك هو وجوب ستر العورة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ..." (النور: 31)، موضحًا أن عورة المرأة في الصلاة تشمل جميع جسدها عدا الوجه والكفين.

حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين

أما عن حكم صلاة المرأة بقدميها مكشوفتين، فقد أوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القدمين ليسا من العورة الواجب سترها في الصلاة، لذا يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب، ولكن من الأفضل ارتداء ثوب طويل يغطي القدمين خروجًا من الخلاف الفقهي.

وأكد الورداني أن صلاة المرأة بقدمين مكشوفتين صحيحة، وأن ارتداء الجوارب ليس شرطًا لصحة الصلاة، لكنه مستحب لمن أرادت الأخذ بالأحوط.

خلاصة الأحكام

  1. الصلاة بالبنطلون الضيق صحيحة ولكنها مكروهة، لذا يفضل ارتداء ملابس واسعة.
  2. الصلاة بدون شراب صحيحة، ولكن من الأفضل ارتداءه لمن أرادت الأخذ برأي الجمهور.
  3. صلاة المرأة بقدمين مكشوفتين جائزة، والأفضل تغطيتهما للخروج من الخلاف.
دار الإفتاء حكم صلاة المرأة بدون شراب حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين حكم صلاة المرأة بالبنطلون وبلوزة طويلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ابراهيم سعيد

بيعمل شو وكوارث.. إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعب الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين

كمال أبو رية

بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية

زيزو

العمولة سبب عدم التجديد.. الزمالك يرد على تصريحات والد زيزو

أسعار البيض

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس

بعد حبسه 6 أشهر.. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن

بعد حبسه 6 أشهر.. تعرف على موعد خروج سعد الصغير من السجن

ترشيحاتنا

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هل بعضها في شهر رمضان ؟ .. 6 أيام إجازة رسمية خلال الفتره القادمة

رانيا يوسف

نص الشعب اسمه محمد.. رانيا يوسف تقدم «بطة القادرة» فى رمضان

سمية الخشاب

سمية الخشاب تثير جدل السوشيال ميديا بـ "أم 44"

بالصور

«ابدأ مشروعك».. ورشة عمل تنظمها مكتبة الإسكندرية

بوستر الورشة
بوستر الورشة
بوستر الورشة

جامعة الزقازيق تعقد ندوة عن الإخلاء الطارئ بكلية التربية الرياضية للبنين

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس المنطقة يفتتحان معرض الوسائل التعليمية بالعاشر من رمضان

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هل بعضها في شهر رمضان ؟ .. 6 أيام إجازة رسمية خلال الفتره القادمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ارتفاع جديد في الذهب.. سعر عيار 21 اليوم والدولار في البنوك

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: نختار أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي على أساس معايير أخلاقية

رانيا يوسف

نص الشعب اسمه محمد.. رانيا يوسف تقدم «بطة القادرة» فى رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد