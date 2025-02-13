حكم صلاة المرأة بالبنطلون وبلوزة طويلة.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ستر العورة شرط أساسي لصحة الصلاة، مشددة على ضرورة أن يكون الثوب ساترًا وغير شفاف بحيث لا يكشف لون البشرة ولا يصف تفاصيل الجسد بشكل دقيق.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم صلاة المرأة وهي ترتدي بنطلونًا وعليه بلوزة طويلة.

وأوضحت الإفتاء أن الصلاة في الملابس الضيقة، مثل البنطلون الضيق، صحيحة ولكنها مكروهة، حيث قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح": "ولا يضر تشكل العورة بالالتصاق الساتر الضيق بها"، مما يعني أن الملابس الضيقة التي تصف الجسم دون أن تكشفه لا تبطل الصلاة، ولكن من الأفضل أن ترتدي المرأة ثيابًا فضفاضة تحقق الستر الكامل.

كما أشار الإمام الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" إلى أهمية أن يكون الساتر كثيفًا بحيث لا يشفّ عن الجسد، مؤكدًا أن الملابس التي تصف العورة دون كشفها مكروهة كراهة تنزيهية، أي أن الصلاة بها صحيحة ولكن من الأفضل تجنبها.

من جانبه، أكد الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" أن الثوب الساتر هو ما يمنع رؤية لون البشرة، وليس بالضرورة أن يخفي حجم الجسد، لافتًا إلى أن كشف حجم الجسم مكروه للمرأة أثناء الصلاة، ولكنه لا يفسدها.

حكم صلاة المرأة بدون شراب

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ليس فرضًا على المرأة، ولكنه أمر مستحب، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة الصلاة بدون شراب، وتكون صلاتها صحيحة وفقًا لرأي بعض الفقهاء، مثل الأحناف. وأضاف أن الأصل في ذلك هو وجوب ستر العورة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ..." (النور: 31)، موضحًا أن عورة المرأة في الصلاة تشمل جميع جسدها عدا الوجه والكفين.

حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين

أما عن حكم صلاة المرأة بقدميها مكشوفتين، فقد أوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القدمين ليسا من العورة الواجب سترها في الصلاة، لذا يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب، ولكن من الأفضل ارتداء ثوب طويل يغطي القدمين خروجًا من الخلاف الفقهي.

وأكد الورداني أن صلاة المرأة بقدمين مكشوفتين صحيحة، وأن ارتداء الجوارب ليس شرطًا لصحة الصلاة، لكنه مستحب لمن أرادت الأخذ بالأحوط.

خلاصة الأحكام