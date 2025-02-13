سقوط دجال يوهم ضحاياه بالعلاج الروحانى بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والشعوذة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وبحوزته (بعض الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال.