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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتوفير سلع بٱسعار مخفضة..محافظ قنا يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة قوص

سوق اليوم الواحد بقوص
سوق اليوم الواحد بقوص
يوسف رجب

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، سوق اليوم الواحد بمدينة قوص، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسن القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص، والنائبة سناء الحساني، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز قوص يأتي استكمالًا لسلسلة "أسواق اليوم الواحد" التي يتم تنفيذها في مختلف مراكز المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة ويحسن المظهر الجمالي لشوارع المدن.

وأوضح محافظ قنا ، أن سوق قوص هو ثالث الأسواق التي تم افتتاحها بعد سوق قنا وسوق نجع حمادي، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تقليل عدد الوسطاء في عملية توريد السلع، مما يسهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية والجهات الحكومية المعنية.
 

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا ، إلى أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، إلى جانب منتجات رمضان، لضمان توافر جميع الاحتياجات اليومية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه تم توفير أكثر من بائع لكل سلعة لتعزيز المنافسة، وان هناك إقبال كثيف من المواطنين على السوق للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات.

جدير بالذكر أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تُعد من المبادرات الرائدة التي تبنتها الدولة مؤخرًا لتحقيق التوازن في الأسعار وضمان توافر السلع، حيث تهدف إلى توصيل السلع الأساسية مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في زيادة المعروض وتقديم السلع بأسعار تنافسية، كما تعكس هذه المبادرة التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر والمستهلكين في مختلف المناطق.


 

قنا قوص الأسواق العشوائية وزارة التموين توفير السلع الأساسية سوق اليوم الواحد

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