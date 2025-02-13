نجم الأهلي السابق يقترب من العودة للقلعة الحمراء

كشف احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، حقيقة تحرك جهاز الكرة في صفوف الأهلي للتفاوض بشأن عودة محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "كما أكدنا من قبل.. محمد شريف أصبح قريبا من الأهلي عن أي وقت مضى، خاصة بعد رحيل كهربا بشكل نهائي.

وأضاف "كولر رحب بعودة محمد شريف لكنه حذر من اعتراض اللاعب حال عدم مشاركته"

وكان نادي الأهلي قد وافق في الساعات الماضية على خطوة انتقال محمود كهربا إلى صفوف فريق الاتحاد الليبي.



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره الإسماعيلي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري

تذاع مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة أمام الإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.