طاهر أبو ليلة: أجسد شخصية لاعب كرة قدم في مسلسل الكوتش

عبر الفنان طاهر أبو ليلة عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الكوتش الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025

وقال طاهر أبو ليلة في لقاء خاص مع صدى البلد: “أجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتدور الأحداث في إطار كوميدي”.



مسلسل "الكوتش" مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.



مسلسل "الكوتش"، تأليف حازم فؤاد ـ عصام المنصوري، سيناريو وحوار أحمد الكيلاني ـ محمود فرحات ـ محمد عباس، بطولة تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة وحازم فؤاد، إخراج أحمد صالح الكيلاني.