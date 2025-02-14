رمضان على الأبواب.. هنفطر إيه أول يوم غير المحشي والبط؟

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، تبحث الكثير من ربات البيوت على وصفات جديدة غير المحشي والبط الذي أعتاد الكثير من البيوت المصرية على تقديمه.

إذا كنتِ تبحثين عن أفكار مختلفة لوجبة الإفطار في أول يوم رمضان وتودين التنوع بعيدًا عن المحشي والبط، إليك بعض الخيارات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها:

1. فتة رمضان



المكونات: أرز، خبز مقلي، مرق لحم أو دجاج، وثوم وزبدة مع إضافات من السمن.

طريقة التحضير: طبقة من الخبز المقلي المقطع، ثم طبقة من الأرز، ثم صب المرق الساخن مع الثوم والسمن على الوجه. قدميها مع اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.

2. كفتة الدجاج أو اللحم



المكونات: لحم مفروم أو دجاج مفروم، بصل، ثوم، بهارات، ومكعبات خبز.

طريقة التحضير: تُشكّل الكفتة على شكل أصابع أو كرات وتُشوى أو تُقلى وتُقدم مع أرز أو سلطة خضراء.

3. طاجن دجاج بالخضروات



المكونات: دجاج، بطاطس، جزر، فلفل، بصل.

طريقة التحضير: تُحضر المكونات وتُوضع في طاجن مع التوابل، ثم تُطهى في الفرن للحصول على طاجن شهي ولذيذ.

4. شوربة الكريمة بالدجاج والفطر

المكونات: صدور دجاج مسلوقة ومفرومة، فطر مقطع، بصل مفروم، كريمة طبخ، مرق دجاج، ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير: في قدر، سخني الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل، أضيفي الفطر المقطع وقلبيه حتى يصبح طريًا، أضيفي مرق الدجاج واتركي الخليط يغلي، ثم أضيفي الدجاج المسلوق والكريمة واتركي المكونات تغلي لبضع دقائق، أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

5. فتة الباذنجان والطحينة

المكونات:2 باذنجان كبير، 4 أرغفة من الخبز العربي، 2 كوب طحينة، 2 فص ثوم مهروس، عصير ليمونة، ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير: قطعي الباذنجان إلى شرائح رفيعة وقليه في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون، قطعي الخبز إلى مكعبات وقلبيه في الزيت حتى يصبح مقرمشًا، في وعاء، امزجي الطحينة مع الثوم، عصير الليمون، الملح والفلفل، في طبق تقديم، ضعي الخبز المقلي أولًا، ثم الباذنجان المقلي، وأخيرًا صبّي الطحينة فوقهم.

6. كفتة اللحم المشوية

المكونات: 500 جرام لحم مفروم، بصلة مفرومة ناعمة، 2 فص ثوم مهروس، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من البابريكا،ملح وفلفل أسود، أعواد خشبية للشواء

طريقة التحضير: امزجي اللحم المفروم مع البصل، الثوم، الكمون، البابريكا، الملح والفلفل، شكلي الخليط إلى كرات صغيرة أو أصابع، ثم ضعي الأعواد الخشبية في الكفتة، اشوي الكفتة على الشواية أو في الفرن حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون، قدميها مع الأرز أو الخبز العربي والسلطات.