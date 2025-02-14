حماية مصر تبدأ من الداخل| كيف نحافظ على التلاحم الشعبي؟.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أن التحديات التي تواجهها مصر اليوم، بما في ذلك الحروب والشائعات والإدعاءات المغرضة، تتطلب وعياً وطنياً يقود إلى الاصطفاف الشعبي لحماية الوطن.

وخلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، شددت هالة منصور على أن الشعب المصري يتمتع بتراث طويل من الانتماء والولاء، يظهر جلياً في أوقات الأزمات، حيث يضع الجميع خلافاتهم جانباً ويصطفون خلف راية الوطن.

وأوضحت هالة منصور أن دراسة الشخصية المصرية عبر التاريخ تؤكد أن المصريين يمتلكون قدرة فريدة على التكاتف في اللحظات المصيرية.

وربطت بين الاصطفاف الوطني والأمن القومي، معتبرة أنهما وجهان لعملة واحدة، خاصة في مواجهة التهديدات الخارجية، مشيرة إلى أن مواجهة المخاطر تتطلب بيتاً متماسكاً وتلاحماً شعبياً، وهو ما أثبته المصريون عبر العقود، حيث تمكنوا من تجاوز العديد من الأزمات التي مرت بها البلاد.

واستشهدت هالة منصور بحالة الأمن غير المسبوقة التي سادت خلال فترة 2011، مما دفع المواطنين إلى تشكيل لجان شعبية لحماية ممتلكاتهم وأحيائهم في مشهد عفوي جسد أسمى معاني الوحدة الوطنية.

وأكدت منصور أن هذه الوقائع تثبت أن المصري لا يمكن تهديده في وطنه أو المساس بأمنه القومي، مشيرة إلى أن كل الأزمات، مهما كانت شدتها، لا تستطيع أن تغير طبيعة الشعب المصري الذي سرعان ما يظهر معدنه الأصيل بمجرد زوال الغبار عن المشهد.

ودعت إلى ضرورة توثيق هذه الرؤية في شكل استراتيجية واضحة تتبناها القيادة السياسية والاجتماعية، مشددة على أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية الوطنية والمجتمعية بين المواطنين.