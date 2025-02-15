أهلي 2006 يهزم مركز شباب الجزيرة 9-0 في بطولة الدوري

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا عريضًا على ضيفه مركز شباب الجزيرة، بتسعة أهداف دون رد، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق مريم خميس، والتي سجلت ثلاثة أهداف، وهدفين لريم عمرو وملك الجزار، وهدف لكل من كاميليا الديب وملك ماهر.

ونجح الفريق بهذه النتيجة في رفع رصيده إلى 39 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة محققًا العلامة الكاملة بالمسابقة التي يتصدر جدول ترتيبها، وذلك بعد تفوقه على إنبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز ‏شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبنفس النتيجة على المطرية، وعلى السكة الحديد بتسعة أهداف دون رد، وعلى الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى إس أي كا الرياضي بتسعة أهداف نظيفة، وعلى وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى المقاولون العرب بثمانية أهداف نظيفة، وعلى إنبي بتسعة أهداف نظيفة، وعلى الطيران بهدفين دون رد، وعلى مركز شباب الجزيرة بتسعة أهداف نظيفة، مسجلًا 84 هدفًا فيما تلقت شباكه ‏ثلاثة أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًّا، وأميرة جبر مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.