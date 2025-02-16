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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هذا الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد
يوسف أيمن

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس في مصر خلال هذا الأسبوع، حيث ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع. 

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 21 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

أمطار محتملة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

أكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يومي الأربعاء والخميس القادمين. ويتزامن ذلك مع نشاط ملحوظ للرياح في معظم أنحاء البلاد، مما سيؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة في فترات الليل والصباح الباكر.

الشبورة المائية تؤثر على الرؤية في الصباح الباكر

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة، والطرق القريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

حالة البحرين هذا الأسبوع

وتوقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر. في حين سيكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل أيضًا، مع ارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر.

الأرصاد درجات الحرارة السواحل الشمالية منار غانم أمطار

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