توقعات بسقوط أمطار .. درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر هذا الأسبوع، حيث سيتم ملاحظة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 21 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يومي الأربعاء والخميس، وهو ما يتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم أنحاء البلاد، هذا النشاط سيؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس في فترات الليل والصباح الباكر.

تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة

كما لفتت الأرصاد إلى أن الشبورة المائية ستتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

حالة البحرين: البحر المتوسط والبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط سيكون خفيفًا إلى معتدل مع ارتفاع للموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر.

أما البحر الأحمر، فسوف يكون خفيفًا إلى معتدل أيضًا، مع ارتفاع للموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر.