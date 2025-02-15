قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أمريكا| دول أوروبية ترحب بعودة روسيا إلى مجموعة السبع إذا انتهت الحرب
الفرعون المصري يبدع.. مرموش يسجل هاتريك لـ مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل
قيادية بـ مستقبل وطن: استضافة مصر للقمة العربية الطارئة فرصة ثمينة لتحقيق السلام
زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالبريميرليج
الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
طارق شرف: تنظيم البطولة العربية باستاد الإسكندرية أبهر الجميع
مرموش يسجل الهدف الأول له مع مانشستر سيتي أمام نيو كاسل
مكافحة التسول بالغردقة: نقل سيدة تتعاطى الشابو إلى المستشفى
ننفرد بنشر أول صورة لسفاح المعمورة
وزير الشباب يبحث توفير متطلبات اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توقعات بسقوط أمطار .. درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد
يوسف أيمن

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر هذا الأسبوع، حيث سيتم ملاحظة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع. 

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 21 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يومي الأربعاء والخميس، وهو ما يتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم أنحاء البلاد، هذا النشاط سيؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس في فترات الليل والصباح الباكر.

تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة

كما لفتت الأرصاد إلى أن الشبورة المائية ستتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

حالة البحرين: البحر المتوسط والبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط سيكون خفيفًا إلى معتدل مع ارتفاع للموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر. 

أما البحر الأحمر، فسوف يكون خفيفًا إلى معتدل أيضًا، مع ارتفاع للموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر.

الطقس درجات الحرارة منار غانم أمطار سقوط أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

حالة الطقس

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

حالة طقس اليوم

بداية من اليوم.. الأرصاد تزف بشري للمواطنين عن طقس الثلاث أيام القادمة

حالة الطقس

تغيير مفاجئ.. بيان هام بشأن حالة الطقس وموعد تحسن الأحوال الجوية

محمود الخطيب

لظروف صحية.. محمود الخطيب يبتعد عن الأهلي..من يقود القلعة الحمراء في غيابه؟

هل الصيام بعد النصف من شعبان

هل الصيام بعد النصف من شعبان حرام؟.. جائز في 4 حالات

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مدير رياضة القليوبية يشهد ختام دوري أكاديميات كرة القدم والنسائية

جانب من الحدث

تطوير مداخل بلاط بالوادي الجديد وتركيب مطبات جديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحسين الخدمات وتلبية مطالب المواطنين

بالصور

ماسك مطحون نواه البلح للشعر سحري قوي .. طرق استخدامه

فوائد ماسك مطحون نواه البلح
فوائد ماسك مطحون نواه البلح
فوائد ماسك مطحون نواه البلح

تعويم باخرة سياحية بعد تعرضها للشحوط بنهر النيل في المنيا .. صور

نائب محافظ المنيا مع السائحين
نائب محافظ المنيا مع السائحين
نائب محافظ المنيا مع السائحين

قافلة طبية مكبرة بمستقبل وطن الشرقية تقدم خدمات مجانية لـ 6 آلاف مواطن بأبوحماد

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط 2 طن ونصف جبن أبيض داخل مخزن بدون ترخيص بديرب نجم

وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية

فيديو

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

مى عمر

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على قائمة قناة dmc

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على قائمة قناة الحياة الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد