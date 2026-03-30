نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنه منذ بداية الحرب أصبحت أجندة الدول في العالم مهتمة بالطاقة، لكن مضيق هرمز يخرج منه 50% من اليوريا، موضحًا أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 30% وانخفض إنتاجها بنسبة 20%، وبالتالي سيحدث نقص في الغذاء على مستوى العالم.

وقال خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: « انخفاض الأسمدة سيؤثر على الزراعة»، موضحًا أن الأمن الغذائي في مصر مرن ويسير بشكل جيد، ولدينا مخزون استراتيجي، وليس لدينا أزمة في السلع.

وأضاف: «مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح، وكان أردب القمح العام الماضي 2200 جنيه، وهذا العام 2300 جنيه، كما أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت 3.7 مليون فدان، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن، ونطمح أن يصل التوريد إلى 5 ملايين طن».

وأوضح: «نحن في حالة استقرار في الأمن الغذائي في مصر، ومشروعات الرئيس السيسي الزراعية أتاحت لنا هذه المرونة، والمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر والأرز، ولا توجد لدينا أي أزمات فيها، ونستورد من الزيت نحو 90%».

وتابع: «لتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية سندفع قيمة أعلى عند الاستيراد، وقد تجاوزت المساحات التي دخلت في الأراضي الزراعية الجديدة أكثر من 2 مليون فدان بفضل الرئيس السيسي، ومن المستهدف أن تصل إلى 4 ملايين فدان، وهو ما يمثل بعدًا مهمًا لهذه المشروعات».