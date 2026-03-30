أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب الإيرانية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إن الرئيس الأمريكي ترامب الوحيد اللي في إيده قرار إيقاف الحرب أو استمرارها».

وأضاف: «الرئيس السيسي دائمًا حريص جدًا في الرسائل والوضوح لإنقاذ العالم، ورسائل الرئيس لترامب لإنقاذ البشرية كلها، والأولوية دلوقتي لوقف الحرب، وبعد إيقاف الحرب يكون فيه كلام تاني».

وأوضح: «تداعيات الحرب الإيرانية خطيرة جدًا، ولابد من إيقاف الحرب في المنطقة، وسعر برميل البترول يتراوح ما بين 102 إلى 115 دولارًا، وإحنا بنرفض الاعتداء الإيراني على الأشقاء العرب».

وأشار إلى أن ما يهدد العالم هو الأمن الغذائي والمواد التي تدخل في الأسمدة من مضيق هرمز».