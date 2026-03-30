قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها

فجرت صحف بريطانية وأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، حول توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إيران كاشفة أنها ليست وليدة سنوات حكمه في البيت الأبيض وإنما يعود الأمر إلى حوالى أربعة عقود.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية َ، بأن ترامب أفصح عن خططه للاستيلاء على نفط إيران خلال لقاء تلفزيوني أجراه عام 1987 ومحذرا من التهديد الذي يمثله المرشد الأعلى الإيراني، ويتحدث عن أهداف الولايات المتحدة في أي حرب مع إيران، وذلك قبل 39 عامًا.

ونشرت الصحفية البريطانية الفيديو الذي يظهر مقابلة أجرتها الصحفية ومقدمة البرامج الراحلة Barbara Walters مع ترامب في ديسمبر 1987، بدا خلالها وكأنه يتنبأ بالأزمة الحالية في الشرق الأوسط، ويعرض تصوراته لما كان سيفعله لو كان رئيسًا.

وقال ترامب، وكان يبلغ من العمر آنذاك 41 عامًا، إن على الولايات المتحدة، في المرة المقبلة التي تهاجم فيها إيران هذا البلد، أن تتدخل وتسيطر على إحدى المنشآت النفطية الكبرى الإيرانية، وتحتفظ بها لتعويض الخسائر التي تكبدتها واشنطن بسبب إيران.

وتوقّع ترامب اندلاع حرب تبدأ من الشرق الأوسط.

