البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الاثنين إن إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة 6 أبريل المقبل.

وأكدت لفيت، أن الولايات المتحدة لا تؤيد فرض إيران رسوما على عبور السفن مضيق هرمز، متوقعة أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أنه لا يزال الإطار الزمني للحرب الإيرانية قائما ويتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وقالت ليفيت، إنه على الرغم من "المواقف العلنية" للنظام الإيراني و"التقارير الكاذبة" لوسائل الإعلام، فإن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "مستمرة وتسير على نحو جيد"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

ونفى المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، على الرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تُجري "محادثات جيدة ومثمرة للغاية" بشأن إنهاء الحرب.