انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور

شهدت منطقة سوق اللبن التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى اليوم حادث انهيار جزئي لعقار سكني مكون من ثلاثة طوابق ومأهول بالسكان ما أثار حالة من القلق بين الأهالي دون وقوع أي إصابات بشرية أو وفيات.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار جزئي في منزل قديم بالمنطقة وعلى الفور انتقلت قوة من قسم ثالث المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار والعقارات المجاورة تحسبًا لأي تداعيات محتملة أو سقوط أجزاء أخرى.

تحرك أمني عاجل



كما دفعت الجهات التنفيذية بحي أول المحلة الكبرى بمسؤوليها إلى موقع الحادث لمعاينة الوضع على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار مع بحث مدى تأثر المباني المجاورة والتأكد من سلامة قاطنيها.



وكشف شهود عيان، سادت حالة من الذعر بين سكان المنطقة عقب سماع دوي انهيار أجزاء من العقار فيما سارع الأهالي إلى إخلاء المكان خشية تفاقم الموقف.