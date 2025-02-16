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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيلينا غوميز تعلن عن ألبومها الجديد «I Said I Love You First» بالتعاون مع خطيبها

سيلينا حوميز وخطيبها
سيلينا حوميز وخطيبها
شروق سلامة

بعد عام حافل بالإنجازات الفنية، فاجأت الفنانة سيلينا غوميز جمهورها بإعلانها عن ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "I Said I Love You First"، وهو مشروع مشترك مع خطيبها ومنتج التسجيلات الشهير بيني بلانكو.

احتفال بعيد الحب بأغنية جديدة

بمناسبة عيد الحب، أطلقت سيلينا أغنية منفردة جديدة بعنوان "Scared Of Loving You"، وشاركت عبر حسابها على إنستغرام صورًا رومانسية تجمعها ببلانكو، معلنةً عن الألبوم بتعليق قالت فيه:
"أنا دائمًا أخدعكم يا رفاق! ألبومي الجديد 'I Said I Love You First' مع أعز أصدقائي سيصدر في 21 مارس. أغنيتنا الأولى 'Scared of Loving You' متاحة الآن على جميع منصات البث. لا يمكننا الانتظار لمشاركة هذا المشروع الخاص معكم قريبًا!"

كما شاركت سيلينا مقطع فيديو من الأغنية الجديدة عبر إنستغرام، وكتبت: "كيف سيحبونك، بقدر ما أحبك؟"، مؤكدةً على الطابع العاطفي للأغنية. تم إطلاق فيديو كليب الأغنية التي كتبتها سيلينا وبيني بلانكو بمشاركة المنتج الموسيقي فينياس عبر يوتيوب. ومن المقرر أن يصدر الألبوم عبر شركات الإنتاج SMG Music/Friends Keep Secrets/Interscope Records.

إنجازات سيلينا غوميز في الأشهر الأخيرة

إلى جانب الإعلان عن الألبوم الجديد، شهدت الأشهر الماضية سلسلة من النجاحات للفنانة سيلينا غوميز، حيث:

خطبت لمنتج التسجيلات بيني بلانكو بعد علاقة دامت عدة أشهر.

حصل أداؤها في فيلم "Emilia Pérez" على إشادة واسعة من النقاد والجمهور.

تم تجديد مسلسلها "Only Murders in the Building" للموسم الخامس من قبل منصة Hulu.

يُذكر أن بيني بلانكو يعد من أبرز المنتجين الموسيقيين في العالم، حيث رُشح 11 مرة لجائزة غرامي، وشارك في إنتاج وكتابة أعمال لنجوم عالميين مثل إد شيران، BTS، إمينيم، جاستن بيبر، كاتي بيري، ريهانا، ذا ويكند، كاني ويست، أريانا غراندي، وغيرهم.

موعد إصدار الألبوم

من المقرر أن يصدر ألبوم "I Said I Love You First" في 21 مارس 2024، ليكون أحد أكثر المشاريع الفنية المنتظرة هذا العام، خاصة مع التعاون المميز بين سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو.

عيد الحب سيلينا غوميز بيني بلانكو

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