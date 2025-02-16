كواليس «محادثات السعودية» لإنهاء الأزمة الأوكرانية

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول الخطط الجارية لعقد لقاء بين كبار المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الروس في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاءت هذه المعلومات بناءً على مصادر متعددة مطلعة على الخطط.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع خلال الأيام المقبلة، حيث سيشارك فيه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ومن الجانب الروسي، لم يتم الكشف عن أسماء المسؤولين الذين سيحضرون، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن الكرملين يعمل على تشكيل فريق تفاوض رفيع المستوى يضم شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية بارزة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلعب دورًا محوريًا في هذه المناقشات. كما أشاد ترامب بدور الأمير محمد بن سلمان في الإفراج عن الأمريكي مارك فوجل، الذي كان محتجزًا ظلمًا.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايك ماكول هذه الخطط خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي سيتوجه إلى السعودية للتفاوض مع الأطراف المعنية. من جهته، أشار ترامب إلى احتمال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية في المستقبل القريب، لكنه أكد أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدولية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، حيث تسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة. وتأتي السعودية كطرف وسيط في هذه المحادثات، مما يعكس دورها المتزايد في حل النزاعات الإقليمية والدولية.

يُعتقد أن هذا الاجتماع قد يمهد الطريق لمزيد من المفاوضات المباشرة بين واشنطن وموسكو، في محاولة لتحقيق اختراق دبلوماسي ينهي الحرب المستمرة في أوكرانيا.