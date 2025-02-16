الزمالك يتفاوض مع جروس للتنازل عن جزء من مستحقاته المادية

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، كواليس داخل نادي الزمالك بشأن رحيل كريستيان جروس المدير الفني، ومستحقاته المادية.

وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية: “مسئولي الزمالك يحاولون التفاوض حاليا مع كريستيان جروس على الجانب المالي والذي يحق له الحصول على شهرين شرط جزائي بالاضافة إلى نصف شهر".

وتابع: "جروس لديه مستحقات في الزمالك تصل إلى 210 ألف دولار وجاري التفاوض معه للتنازل عن جزء منها والحصول على شهر ونصف وميدو يجري محاولات معه”.

عقد بيسيرو مع الزمالك

وأعلن نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً جديداً للفريق لمدة موسم ونصف موسم.

وتحدث ميدو عن عقد بيسيرو، قائلا: “عقد بيسيرو في بند يزيد راتبه اذا حقق بطولتين من الثلاث بطولات التي يشارك فيها، احنا بنتحارب من كل حته وناس بتطلع كلام بدون دليل بشان مرتب بيسيرو، ارى ان انجاز كبير نتعاقد مع مدرب كبير بالمبلغ ده 70 الف دولار”.

الجدير بالذكر أن بيسيرو 64 عاماً مدرب بورتو وسبورتنغ لشبونة الأسبق، قد سبق وأن درب النادي الأهلي موسم 2015 /2016.