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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يدخل في مفاوضات جادة مع لاعب منتخب مصر لكرة اليد

منتخب اليد
منتخب اليد
عمرو الحلواني

شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب برشلونة الإسباني مع سيف الدرع، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، للحصول على خدماته في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها اللاعب والأداء المميز الذي قدمه ببطولة العالم الأخيرة.

وظهر سيف الدرع بمستوى فني مميز خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة العالم التي أقيمت في الشهر الماضي، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، إلى أن نجح برشلونة في حسم ضمه لمدة موسمين قادمين.

ويعد سيف الدرع واحدا من أبرز لاعبي المنتخب على الإطلاق، وساهم بشكل كبير مع زملائه في حصد المركز الخامس ببطولة العالم الأخيرة.

برشلونة منتخب اليد منتخب مصر لكرة اليد

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