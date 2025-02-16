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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتواصل مع أحد السعودي لعودة ميشالاك وبدء صفحة جديدة

ميشلاك
ميشلاك
محمد بدران

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن محاولات إدارة نادي الزمالك لحل أزمة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك .

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك يتواصل مع نادي أحد السعودي لعودة ميشالاك لصفوف الفريق و بدأ صفحة جديدة مع المدير الفني بيسيرو"

وغادر ميشالاك القاهرة الخميس الماضي، ووصل اللاعب إلي السعودية من اجل متابعة شكواه ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما أبدى نادى أحد السعودى استياءه من الزمالك بسبب ما حدث مع اللاعب وقرروا التقدم بشكوى.

الجدير بالذكر أن ميشالاك انضم إلى صفوف نادي الزمالك ‏خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023-2024، قادمًا من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الزمالك هشام نصر ميشالاك نادى احد السعودي

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