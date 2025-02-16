أحمد رضا يضيف الهدف الرابع للأهلي في شباك الإسماعيلي

سجل أحمد رضا لاعب الأهلي الهدف الرابع لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز مروان عطية لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء.

وأهدر حسين الشحات لاعب الأهلي ركلة جزاء لفريقه أمام الإسماعيلي في الدقيقة 26.

وألغى حكم الراية هدف الأهلي الثاني عن طريق حسين الشحات في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 40بداعي وجود تسلل على الشحات وهو ما أكدته غرفة الفار.

وسيطر النادي الأهلي علي أحداث الشوط الأول حيث أهدر العديد من الفرص في ظل التراجع الدفاعي والهجومي للاعبي الإسماعيلي.

وأجرى الإسماعيلى عدة تغييرات مع بداية الشوط الثانى إلا أنها لم تأتى بثمارها

عزز إمام عاشور لاعب الأهلي تقدم فريقه بالهدف الثاني في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 52.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمي : محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :- حارس مرمى .. كمال السيد الدفاع .. حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر . الوسط.. عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري. الهجوم .. محمد زيدان.