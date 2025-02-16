قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عندي كاريزما وقوة تأثير| ياسمين عز تعلن تقديم برنامج للأطفال.. فيديو
استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة .. ننشر توصيات المؤتمر 42 لوزراء الداخلية العرب
وزير الداخلية لنظرائه العرب: مصر تحذر من فكرة تهجير الشعب الفلسطينى
غابت السمسمية.. هزيمة قاسية لـ الدراويش 4-0 أمام الأهلي في الدوري
نتنياهو يتحدى: لن نسمح باستهداف إسرائيل ويجب منح سكان غزة خيار المغادرة
أمين حزب الله يهدد: المقاومة لن تتهاون مع مماطلة إسرائيل.. والرد قادم!
أحمد موسي: رئيس الكونجرس اليهودى العالمي يطالب بحل الدولتين
أحمد رضا يضيف الهدف الرابع للأهلي في شباك الإسماعيلي
وزير الداخلية: مصر ترفض أي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
وزير الداخلية: الجماعات الارهابية تهدف للعودة باسلوب "الذئاب المنفردة"
ياسمين عز: «جوزك في البيت نعمة.. بيشتغل في البرد وأنتي متدفية»
عماد الدين حسين: حان الوقت لنفكر في الاستغناء عن المعونة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد رضا يضيف الهدف الرابع للأهلي في شباك الإسماعيلي

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

سجل أحمد رضا لاعب الأهلي الهدف الرابع لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز مروان عطية لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء.
وأهدر حسين الشحات لاعب الأهلي ركلة جزاء لفريقه أمام الإسماعيلي في الدقيقة 26.

وألغى حكم الراية هدف الأهلي الثاني عن طريق حسين الشحات في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 40بداعي وجود تسلل على الشحات وهو ما أكدته غرفة الفار.

وسيطر النادي الأهلي علي أحداث الشوط الأول حيث أهدر العديد من الفرص في ظل التراجع الدفاعي والهجومي للاعبي الإسماعيلي.

وأجرى الإسماعيلى عدة تغييرات مع بداية الشوط الثانى إلا أنها لم تأتى بثمارها

عزز إمام عاشور لاعب الأهلي تقدم فريقه بالهدف الثاني في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 52.

 وخاض الأهلي  المباراة بتشكيل مكون من :-  حراسة المرمي : محمد الشناوي  الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور  الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار.
وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :- حارس مرمى .. كمال السيد  الدفاع .. حاتم سكر،  عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر . الوسط.. عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري. الهجوم .. محمد زيدان.

الدوري المصري أخبار الرياضة الأهلي الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

زيادة المعاشات رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تسهيلات جديدة وإدخالها دون رسوم جمركية

جانب من اجتماع المعلمين اليوم

8000 جنيه زيادة.. هدية كبرى للمعلمين من النقابة العامة

المرتبات

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه قبل أول الشهر من البريد؟

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟

ترشيحاتنا

الصيام

هل أحصل على ثواب عند قضاء أيام أفطرتها في رمضان بعذر؟.. الإفتاء تجيب

جامعة الأزهر تستقبل لجنة طبية من القوات المسلحة للكشف على أصحاب الهمم

جامعة الأزهر تستقبل لجنة طبية من القوات المسلحة للكشف على أصحاب الهمم

وزير الأوقاف يبحث مع مدير مديرية بني سويف سبل تعزيز الانضباط

وزير الأوقاف يبحث مع مدير مديرية بني سويف سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بميدان التحرير ومستشفى المبرة بالزقازيق

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان

لقطات من خطوبة نجل هاني رمزي

من خطوبة نجل هاني رمزي
من خطوبة نجل هاني رمزي
من خطوبة نجل هاني رمزي

تربية الزقازيق تكرم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

فيديو

عصام صاصا

غيبنا وغاب الإبداع.. عصام صاصا يطرح أحدث أغانيه بعد خروجه من السجن

مذيعة صدى البلد ندى باهي

اصطدام كويكب بالأرض .. خــ.طر يهدد 9 دول بينها بلد عربي | ماذا يحدث ؟

نيلى كريم

اختياراتي مدمرة حياتي .. وتربية البنات صعبة | أسرار عن نيلي كريم

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد